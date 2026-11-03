Alcaldía de Bello Certifica Mejora Sanitaria en Cárcel Bellavista

La Alcaldía de Bello reporta un 90% de cumplimiento sanitario en la cárcel Bellavista tras planes de mejora. Se garantiza la inocuidad de los alimentos para los internos.

La Alcaldía de Bello ha emitido un certificado oficial que reconoce una notable mejoría en las condiciones sanitarias para la preparación de alimentos en la cárcel nacional Bellavista. Este anuncio confirma el éxito de las intervenciones técnicas y administrativas realizadas recientemente en el centro penitenciario ubicado en el municipio de Bello, Antioquia.

Avances Técnicos y Calificación Sanitaria

El equipo técnico de la Secretaría de Salud de Bello ha verificado que los avances en la adecuación de paredes, techos y luminarias han sido significativos. Asimismo, se ha observado una mejora sustancial en las cavas de refrigeración del área de procesamiento y en el control de materias primas. Estas intervenciones han permitido elevar la calificación de cumplimiento de las condiciones sanitarias a un porcentaje cercano al 90 por ciento.

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Antes de este proceso, existían quejas históricas sobre la calidad de la comida y la manipulación higiénica. La autoridad local explica que las deficiencias anteriores podían haber derivado en medidas de seguridad severas, como la suspensión de actividades o la clausura total del área intervenida. El objetivo del plan de mejoramiento fue precisamente eliminar estos riesgos críticos para la salud pública dentro de las instalaciones.

Coordinación Institucional Multinivel

Diana Cristina Lopera, referente en Salud Ambiental de la Secretaría de Salud local, ha destacado el trabajo mancomunado entre diversas entidades para lograr estos resultados. En esta estructura de control colaborativo participan la Unión Temporal (UT) encargada de la operación de los alimentos, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la interventoría, la Personería Municipal y el Inpec.

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La autoridad sanitaria afirma que el seguimiento constante a todas estas áreas garantiza la inocuidad de los alimentos y asegura mejoras concretas en las condiciones de alimentación de las personas privadas de la libertad. La claridad en la atribución de responsabilidades entre estos actores institucionales ha sido fundamental para establecer un protocolo de vigilancia eficaz y transparente en el penal.

Contexto Histórico de Críticas y Denuncias

Este reporte positivo contrasta con situaciones críticas registradas en el pasado reciente, como la huelga de hambre iniciada en septiembre de 2024. En ese entonces, los internos protestaron por el hacinamiento y la mala calidad e insuficiencia de los alimentos. Los voceros de organismos defensores de derechos humanos señalan que la insalubridad no era un hecho aislado, sino una problemática estructural y prolongada en el centro.

La gravedad de las condiciones previas se evidenció hace dos semanas durante una inspección originada en una denuncia formal. En esa ocasión, la Secretaría de Salud de Bello halló 1.300 kilos de carne en mal estado en las inmediaciones del sitio de preparación. Este hallazgo corroboró las denuncias de derechos humanos sobre la persistencia de alimentos difíciles de consumir y en estado de deterioro.

Seguimiento Continuo y Compromiso Futuro

A pesar de los buenos resultados alcanzados, la Alcaldía aclara que el seguimiento al plan de mejoramiento continuará hasta lograr el cumplimiento total de todas las condiciones sanitarias requeridas. La administración local mantiene su vigilancia activa para evitar retrocesos en los estándares higiénicos y garantizar que la calidad alimentaria se mantenga estable.

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Las visitas periódicas de la Secretaría de Salud seguirán identificando, evaluando y reduciendo factores de riesgo asociados con la manipulación de alimentos. Este compromiso continuo busca asegurar que las buenas prácticas de manufactura y almacenamiento se mantengan vigentes, protegiendo así la salud de la población reclusa y cumpliendo con los mandatos legales vigentes en Colombia.