La nueva Plaza de Mercado de Bello, con una inversión de $33.000 millones, abre sus puertas el 17 de noviembre de 2026. La obra cuenta con 11.200 metros cuadrados de infraestructura renovada para comerciantes y ciudadanos.

La Alcaldía de Bello, bajo la dirección de la mandataria Lorena González Ospina, inauguró este 17 de noviembre de 2026 la nueva Plaza de Mercado de Bello. Este hito marca el regreso oficial de los comerciantes a un espacio físico propio, después de casi diez años sin una sede definitiva. La entrega de la infraestructura representa el cierre de un ciclo largo de demoliciones, reubicaciones y conflictos financieros que marcaron la historia reciente del municipio.

Infraestructura y financiamiento de la obra

La nueva plaza de mercado se erige sobre una base de 4.545 metros cuadrados, diseñada para optimizar el comercio y el encuentro social. La estructura incluye tres pisos dedicados exclusivamente a locales comerciales, un sótano con capacidad para parqueaderos y una terraza multifuncional habilitada para el disfrute ciudadano. En total, la construcción sumada en todos sus niveles alcanza los 11.200 metros cuadrados.

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El financiamiento de este proyecto monumental alcanzó los $33.000 millones de pesos. De esta cifra, la Alcaldía de Bello asumió la mayor carga con $28.500 millones, mientras que la Gobernación de Antioquia complementó el resto con $4.500 millones. La alcaldesa Lorena González destacó que esta obra fue realizada en conjunto con la Gobernación de Antioquia, subrayando la colaboración interinstitucional necesaria para completar la tarea.

Origen del desalojo y reubicación temporal

La historia que precedió a esta inauguración comenzó el 13 de noviembre de 2018, cuando la administración municipal ordenó el desalojo de la antigua plaza. Esta decisión se fundamentó en el grave deterioro estructural del edificio y el riesgo inminente de colapso que presentaba la edificación. La medida generó una profunda inconformidad entre los comerciantes tradicionales, quienes llevaban décadas desarrollando sus actividades económicas en ese mismo sitio.

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La urgencia de la demolición se confirmó trágicamente el 3 de febrero de 2021, fecha en la que un muro de la vieja construcción se desplomó sobre dos vehículos. Este incidente dejó dos personas lesionadas, evidenciando la peligrosidad del inmueble y acelerando el proceso de demolición. Nueve días después, el 12 de febrero de 2021, se iniciaron los trabajos para liberar el terreno y permitir el nacimiento de la nueva infraestructura.

Mientras avanzaba la demolición, la Administración Municipal gestionó la reubicación de los afectos. El 20 de mayo de 2021, la alcaldía entregó 30 módulos temporales y anunció la disposición de otros 38 unidades para el 5 de junio. Gracias a esta medida, 68 comerciantes pudieron continuar operando en espacios provisionales ubicados en el mismo punto geográfico, evitando la interrupción total de sus negocios durante el periodo de espera.

Retrasos, financiación y crisis contractual

Los plazos iniciales de la obra nunca se cumplieron con rigor. En mayo de 2021, la alcaldía informó que la construcción comenzaría en el segundo semestre de ese año y terminaría en aproximadamente dos años, es decir, en 2023. Sin embargo, la realidad fue distinta. El 29 de enero de 2022, denuncias de comerciantes evidenciaron que los trabajos no habían comenzado y que los módulos temporales resultaban pequeños e incómodos para las actividades diarias.

La construcción física recién se inició en septiembre de 2022, casi 16 meses después de la demolición. Un obstáculo crítico fue la financiación. En enero de 2023, el entonces alcalde Óscar Andrés Pérez explicó que el municipio esperó casi un año por recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), los cuales finalmente no llegaron durante el gobierno de Iván Duque. Ante el vacío de fondos, el municipio asumió $20.000 millones de los $24.000 millones requeridos inicialmente.

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A pesar de los esfuerzos, la plaza apenas alcanzó el 57% de ejecución en diciembre de 2023, cuando estaba presupuestada para haber terminado antes de finalizar ese año. A comienzos de 2024, los trabajos perdieron ritmo y el regreso de los comerciantes se volvió a aplazar. En julio de ese mismo año, la actual alcaldesa González gestionó una adición presupuestal de $8.000 millones para finalizar las actividades pendientes de construcción y urbanismo.

Impacto en el comercio local y futuro

El 6 de diciembre de 2025, se informó que la nueva Plaza de Mercado de Bello había alcanzado el 100% de ejecución de su infraestructura. Con la entrega oficial este 17 de noviembre de 2026, los comerciantes de arraigo finalmente regresan al lugar donde se desarrollan sus vidas económicas. La alcaldesa Lorena González invitó a la ciudadanía a recorrer el espacio, asegurando que encontrarán productos frescos, precios justos y la oferta gastronómica que caracterizará al nuevo centro.

La mandataria enfatizó que la plaza es un espacio renovado y pensado para todos, donde la economía popular y la tradición familiar tendrán un lugar especial. Este acontecimiento no solo restituye el derecho al comercio de los afectados por el colapso de 2021, sino que fortalece la economía local mediante una infraestructura moderna y segura. La plaza de mercado de Bello, construida entre todos, se presenta ahora como un motor de reactivación comercial para la región.