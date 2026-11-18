El alcalde Carlos Fernando Galán exhorta a los capitalinos a reducir el consumo de agua y energía antes de noviembre para garantizar reservas ante El Niño.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha lanzado una urgente convocatoria a la población capitalina para modificar sus hábitos de consumo de agua y energía eléctrica. Esta medida preventiva busca mitigar el riesgo inminente de racionamientos en la ciudad, escenario que se agrava debido a la proximidad del Fenómeno de El Niño y la necesidad estratégica de mantener los niveles de los embalses en niveles óptimos antes de la temporada crítica.

Objetivo de llenado de embalses al 80 por ciento

La autoridad distrital ha establecido como meta indiscutible que los cuerpos de agua que abastecen a la capital alcancen el 80 por ciento de su capacidad total. Este objetivo debe alcanzarse estrictamente al finalizar la temporada de lluvias, lo cual está programado para finales de noviembre. La fecha marca el cese de las precipitaciones que recargan las fuentes hídricas, dando paso a los meses de sequía.

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Esta directriz no se limita exclusivamente al sistema de Chingaza, el cual provee el agua para el consumo humano directo de la capital. El mandato del alcalde Galán se extiende también a los embalses hidroeléctricos, fundamentales para la generación de energía. El Distrito Administrativo busca asegurar reservas máximas antes de que comiencen los períodos de mayor estrés hídrico y energético durante el invierno siguiente.

Vulnerabilidad energética y horarios de consumo sensible

En el sector eléctrico, la situación requiere una atención especializada debido a la estrecha relación entre la disponibilidad de agua y la producción de electricidad. El mandatario reveló datos preocupantes sobre el equilibrio del mercado energético local, indicando que en septiembre la demanda de electricidad casi superó la oferta disponible en el sistema interconectado. Esta tensión ha creado una red de vulnerabilidad que el gobierno local intenta gestionar activamente.

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Se ha identificado un periodo crítico diario donde el consumo se vuelve extremadamente delicado para la estabilidad de la red. El rango comprendido entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m. presenta la mayor sensibilidad en la demanda energética. Durante estas horas, la concurrencia masiva de uso de electrodomésticos y luces pone bajo presión las líneas de transmisión y generación existentes en la capital colombiana.

Próximos pasos y comunicación de la estrategia oficial

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá ha anunciado planes concretos para mejorar la transparencia y la coordinación ciudadana. El alcalde confirmó que en los próximos días emitirá un anuncio oficial detallado. Este comunicado explicará a la ciudadanía cómo evoluciona el consumo actual y proporcionará instrucciones claras sobre cómo cada persona puede contribuir activamente a reducir el riesgo de racionamiento.

Esta estrategia de comunicación busca alinear el esfuerzo individual con el bienestar colectivo. Las autoridades distritales, junto con las entidades nacionales competentes, están trabajando simultáneamente en medidas operativas. Entre estas acciones se incluyen la reprogramación de mantenimientos en las plantas de generación eléctrica y la gestión para destrabar las obras de transmisión que garantizan el flujo de energía hacia los hogares bogotanos.

Impacto nacional y recomendaciones ambientales

El escenario de El Niño ya está generando efectos tangibles en otras regiones del país, sirviendo como un precedente claro de la necesidad de actuar con anticipación. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, el municipio de El Carmen de Viboral ya ha iniciado turnos de racionamiento. Esta medida responde a la baja disponibilidad hídrica en sus fuentes de abastecimiento, evidenciando la gravedad del fenómeno climático en curso.

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Las autoridades ambientales han insistido repetidamente en que la temporada de lluvias que culmina en noviembre es el momento clave para la recarga de los embalses. Se ha pedido a los colombianos implementar un uso eficiente del recurso hídrico en sus hogares. Las recomendaciones específicas incluyen cerrar las llaves del agua cuando no se estén usando, reparar fugas existentes y evitar completamente el lavado de carros o andenes con mangueras.

Para la capital, el Acueducto de Bogotá ha recordado que el ahorro cotidiano suma resultados significativos. Pequeños cambios en los hábitos, como la reducción de la duración de las duchas y la reutilización del agua cuando es técnicamente posible, pueden marcar la diferencia. La ciudad busca evitar volver a vivir turnos de racionamiento severos, como los experimentados en temporadas de sequía anteriores, mediante una gestión proactiva y responsable de los recursos naturales.