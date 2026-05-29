Alcaldía de Bogotá decreta ley seca desde el viernes 29 de mayo hasta el lunes 1 de junio por elecciones

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 191 de 2026 que impone ley seca desde el viernes 29 de mayo a las 6 p.m. hasta el mediodía del lunes 1 de junio, con el fin de garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La medida ha generado críticas por su extensión y por coincidir con la final de la Champions League.

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto número 191 de 2026 mediante el cual se establece la ley seca en la capital colombiana desde las 6:00 p. m. del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio.

La medida busca garantizar la seguridad y el orden público durante las elecciones presidenciales y vicepresidenciales programadas para el domingo 31 de mayo de 2026. Según el decreto, la restricción de venta y consumo de bebidas alcohólicas tiene como objetivo proteger los derechos y libertades públicas, así como asegurar una jornada electoral tranquila.

La administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore y salga a votar, esperando que Bogotá sea un ejemplo de tolerancia y convivencia durante los comicios. La decisión ha generado controversia entre diversas personalidades públicas y sectores comerciales debido a que la ley seca comienza dos días antes de las votaciones, lo que no era habitual en procesos electorales anteriores. Usualmente, la restricción abarca solo la jornada electoral y unas horas del día anterior y posterior.

Sin embargo, en esta ocasión se extendió desde el viernes por la tarde, afectando directamente la noche del viernes y el sábado 30 de mayo, fecha en la que se disputa la final de la Champions League, un evento que congrega a numerosos espectadores en bares y establecimientos. Críticos como la senadora Angélica Lozano señalaron que nunca antes la ley seca había incluido el viernes, mientras que el periodista Juan Fraile cuestionó la falta de sustento técnico y la improvisación de la medida.

Asobares, el gremio de bares, se limitó a informar a sus afiliados sobre la restricción sin emitir un pronunciamiento oficial de rechazo. El decreto también establece sanciones para quienes infrinjan la norma, las cuales serán impuestas conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Las autoridades locales han instado a los ciudadanos a respetar la medida y a evitar eventos que puedan perturbar el orden público.

Además, se recuerda que la ley seca aplica en todo el territorio de Bogotá y que su incumplimiento puede acarrear multas y otras consecuencias legales. La Alcaldía defiende que la medida es necesaria para prevenir altercados y garantizar que la jornada electoral transcurra en un ambiente de paz.

No obstante, el debate persiste sobre si la extensión de la restricción a dos días antes es proporcional y si considera adecuadamente los derechos de los comerciantes y ciudadanos que no tienen relación con el proceso electoral





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