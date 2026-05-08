Alcaldía de Briceño pide a familiares de Mateo Pérez no ingresar a zona rural por falta de garantías de seguridad

La Alcaldía de Briceño instó a los familiares del periodista desaparecido Mateo Pérez Rueda a no ingresar a la zona rural de Palmichal debido a la presencia de grupos armados y la falta de control de la fuerza pública. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y ofrecen una recompensa por información que permita ubicar al presunto responsable.

La Alcaldía de Briceño emitió un comunicado oficial en el que instó a los familiares y allegados del periodista Mateo Pérez Rueda a abstenerse de ingresar a la zona rural del municipio, específicamente a la vereda Palmichal, donde se presume que podría encontrarse el comunicador desaparecido.

Las autoridades advirtieron que en la zona no existen garantías de seguridad debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales, lo que dificulta el acceso de civiles y pone en riesgo sus vidas. La administración municipal activó todos los protocolos institucionales para avanzar en la búsqueda y esclarecer lo ocurrido, mientras se mantienen operativos de verificación en medio de las dificultades de orden público que enfrenta esta zona del norte de Antioquia.

La Alcaldía expresó su solidaridad con la familia y amigos del periodista, elevando un mensaje de respeto, unidad y esperanza en medio de este doloroso momento que enluta a la comunidad. La desaparición de Mateo Pérez Rueda ha generado preocupación en distintos sectores sociales y defensores de la libertad de prensa, quienes han exigido garantías para el ejercicio periodístico en zonas afectadas por la violencia.

Las autoridades, incluyendo la Fiscalía y la Personería, junto con organismos de seguridad, continúan con las labores de búsqueda y verificación en la zona. Además, se mantiene una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicar a alias 'Víctor Chala', señalado como presunto responsable de la desaparición del periodista.

La situación ha generado un llamado a la protección de la vida y la construcción de un territorio en paz, conforme a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario. La Alcaldía de Briceño reiteró que no existe control total del territorio por parte de la fuerza pública, lo que justifica la recomendación de no ingresar a la zona rural. La comunidad y las autoridades mantienen la alerta mientras se desarrollan los operativos para intentar establecer el paradero del periodista desaparecido





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