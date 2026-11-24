La comunidad de Bucaramanga exige inspección urgente en el parque Cristo Rey por un muro que se hunde. Niños y familias corren peligro inminente.

La Alcaldía de Bucaramanga ha sido notificada sobre el deterioro estructural de un muro adyacente a la cancha de baloncesto del barrio Cristo Rey. Los residentes temen por la seguridad de menores que entrenan diariamente, ya que la pared presenta un desnivel progresivo que aumenta el riesgo de colapso hacia el área deportiva.

Peligro inminente en el parque Cristo Rey

El muro ubicado en la cancha del barrio Cristo Rey en Bucaramanga se está inclinando peligrosamente hacia la zona de juego. Esta situación pone en riesgo directo a niños y jóvenes que practican baloncesto en el sector durante la noche. Los adultos mayores también utilizan el espacio por las mañanas, lo que amplía el grupo vulnerable ante un eventual derrumbe. La comunidad asegura que el deterioro es visible y progresivo, sin esperar que ocurra una tragedia para actuar.

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Niños expuestos a riesgo estructural

La Escuela Cristo Rey y la escuela The Boys realizan entrenamientos con niños menores de catorce años en el escenario. Los fines de semana se celebran torneos de las categorías sub quince y sub diecisiete, concentrando a adolescentes en la zona. Por las noches, el organizador Ramiro Andrés Hurtado dirige torneos nocturnos que atraen a más jóvenes. Los adultos mayores llegan entre las seis de la mañana y las nueve de la mañana para hacer ejercicio. Esta mezcla de horarios intensifica la necesidad de una reparación inmediata para evitar accidentes graves.

Demandas de la Junta de Acción Comunal

Luis Eduardo Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, confirmó que la administración municipal ya conoce el caso. La comunidad espera que la revisión técnica se realice cuanto antes para evaluar la estabilidad de la estructura. Ramiro Andrés Hurtado advirtió que si el muro cede hacia el otro lado, los afectados serían los peatones que transitan por el andén público. Los residentes no pretenden emitir dictámenes técnicos, pero exigen que un experto certifique el daño para iniciar las correcciones oportunamente.

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Historial de inacción administrativa

En el año dos mil veinticinco, el entonces alcalde Jaime Andrés Beltrán visitó el lugar acompañado de un edil. Durante aquella visita, se habló sobre el tema y se dieron la mano, pero no hubo resultados concretos para la comunidad. Hurtado destacó que en el año dos mil veintiséis, la comunidad no habría recibido noticias de la actual administración municipal. Los vecinos consideran que las acciones pasadas fueron simbólicas y requieren seguimiento real por parte de las autoridades actuales.

Plan de recuperación de parques municipales

El parque Cristo Rey hace parte del proyecto de la Alcaldía de Bucaramanga para recuperar once parques de la ciudad. La inversión del proyecto ronda los dos mil setecientos millones de pesos, destinados a la recuperación y mantenimiento. Las obras arrancaron en el Parque Bolívar como parte de la iniciativa Nueva Cara para once Parques. El sector se incluye junto a escenarios como La Vida, Las Cigarras, Los Sarrapios, Diamante I y San Miguel en esta estrategia urbana.