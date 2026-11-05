Alcaldía de Bucaramanga incumple plazo para recuperar Parque Mejoras Públicas

La Alcaldía de Bucaramanga enfrentó presión judicial por no radicar la recuperación del Parque Mejoras Públicas. El juez otorgó 15 días para iniciar trámites ante el Concejo y Cámara de Comercio.

La Alcaldía de Bucaramanga no ha cumplido con el plazo establecido por la justicia para iniciar los trámites legales que permitirán recuperar el Parque de las Mejoras Públicas. Cuatro meses después de que un fallo judicial ordenara la devolución del espacio, la administración municipal todavía no ha radicado la documentación necesaria frente a las entidades competentes. Esta situación de incumplimiento se hizo pública este miércoles 4 de noviembre durante la audiencia de verificación de cumplimiento, realizada por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

Juez impone 15 días para iniciar trámites

El juez advirtió que la administración tiene únicamente 15 días para iniciar los procedimientos administrativos requeridos. El plazo finaliza el jueves 26 de noviembre, fecha límite para presentar el proyecto de acuerdo al Concejo y enviar los soportes a la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La orden judicial busca evitar cualquier negociación del predio mediante una medida de protección inmediata. Además, se requiere que la Sociedad de Mejoras Públicas sea reestructurada como una entidad pública bajo la supervisión municipal.

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Conflicto jurídico entre la comunidad y la SMP

El origen del conflicto radica en una acción popular interpuesta por la comunidad contra la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP), entidad de carácter privado que actualmente administra el parque. El Tribunal Administrativo de Santander confirmó el 26 de junio la sentencia de primera instancia de marzo de 2023, la cual ampara los derechos de la comunidad al uso del espacio público y a un ambiente sano. La SMP defiende la legitimidad de sus títulos de propiedad y la inversión histórica realizada en el mantenimiento de las instalaciones. Sin embargo, el fallo establece que el terreno de cerca de 13.000 metros cuadrados, ubicado en la comuna 13, debe entregarse al Municipio antes de finalizar este año.

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Posición de la Alcaldía y cronograma de ejecución

El apoderado del municipio, el abogado Cristian David Montezuma, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), presentó un cronograma de seis meses dividido en cuatro fases. Este plan inicia con la instalación de una mesa técnica y concluye con la recuperación física del predio. Montezuma reconoció que el documento aún espera la aprobación de la Oficina Jurídica municipal y que no se han realizado acercamientos con la SMP. El funcionario detalló que la administración debe surtir trámites internos, como el levantamiento topográfico con coordenadas exactas, para evitar fallas en las solicitudes oficiales.

Consecuencias legales y próximos pasos

Si la Alcaldía no cumple con las órdenes judiciales, la Ley 472 de 1998 prevé la apertura de un incidente de desacato. Este procedimiento permite imponer multas de hasta 50 salarios mínimos, las cuales pueden conmutarse por arresto de hasta seis meses. El juez instó a la administración a trabajar de inmediato para cumplir con las disposiciones mientras no exista otra decisión judicial que las modifique. La SMP tiene obligación de verificar que los establecimientos comerciales dentro del parque cumplan con todos los requisitos de ley. El Juzgado estudiará el cronograma presentado por la administración antes de pronunciarse definitivamente sobre los tiempos de ejecución.