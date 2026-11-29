La administración de Bucaramanga transforma el Parque Mejoras Públicas en un espacio familiar gestionado por una EICE, tras sentencia judicial del 26 de junio que garantiza su uso público.

La Alcaldía de Bucaramanga presentó un proyecto integral para la recuperación y transformación del Parque de las Mejoras Públicas, con el objetivo de garantizar su carácter público y su administración a largo plazo. Este plan se enmarca en el cumplimiento de una resolución judicial histórica que ordena la restitución del predio de 13.000 metros cuadrados, ubicado en la comuna 13, bajo la gestión de una nueva empresa estatal.

Contexto Judicial y Plazos Legales

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó el pasado 26 de junio el fallo de primera instancia que ordena recuperar el inmueble tras más de una década de disputas legales por su propiedad. La sentencia fijó un plazo general de seis meses para materializar las órdenes de restitución, lo que ha generado una serie de acciones administrativas urgentes por parte del ejecutivo municipal.

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Ante la necesidad de formalizar el proceso, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga otorgó a la Alcaldía un término de 15 días a partir del 4 de noviembre. Este tiempo permite adelantar las gestiones necesarias ante el Concejo Municipal, la Cámara de Comercio y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, asegurando el respaldo legal requerido para la transferencia efectiva del bien.

Transformación Física y Uso Comunitario

El proyecto, liderado por el Alcalde Cristian Fernando Portilla, busca devolver al parque su vocación ambiental, social y recreativa, concebida originalmente hace casi 90 años para el disfrute de la ciudadanía. La administración municipal ha denominado esta nueva etapa como el Parque Mejoras Públicas de la Familia, reafirmando la esencia de los terrenos donados en 1939 como un jardín ornamental al servicio de la comunidad.

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Las intervenciones físicas contempladas incluyen la adecuación de senderos peatonales, la recuperación integral de las zonas verdes existentes y la renovación de un escenario central para eventos culturales. Esta infraestructura estará dotada de tecnología moderna para atender diferentes actividades artísticas y recreativas, posicionando al espacio como un punto de encuentro vital en uno de los sectores más urbanizados de la ciudad.

Nuevo Modelo de Gestión Administrativa

Para asegurar la sostenibilidad operativa y financiera del patrimonio, la Alcaldía propone reorganizar la Sociedad de Mejoras Públicas bajo la figura de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, conocida como EICE, de orden municipal. Esta nueva entidad contará con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, así como un capital independiente que le permitirá desarrollar actividades económicas para su propio sostén sin restringir el acceso público.

La estructura directiva de esta EICE estará vinculada sectorialmente al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Dadep. Su gestión estará a cargo de un gerente de libre nombramiento y remoción por parte del alcalde, respaldado por una junta directiva integrada por los secretarios de Hacienda, Infraestructura, Jurídica, Desarrollo Social y Planeación, además del director del Dadep.

Proceso Legislativo y Futuro del Espacio

Uno de los pasos inmediatos en esta estrategia es la presentación ante el Concejo de un proyecto de acuerdo que formalice la reorganización de la entidad. La exposición de motivos del borrador ya elaborado plantea establecer las bases jurídicas y administrativas necesarias para que la nueva empresa asuma la conservación del inmueble sin perder su misión de servicio público.

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Aunque los diseños definitivos, el presupuesto detallado y el cronograma exacto de las intervenciones aún están por conocerse públicamente, la administración ha avanzado en la propuesta conceptual. El objetivo es fortalecer la oferta de espacios públicos de Bucaramanga, recuperando un lugar que ha albergado históricamente actividades sociales y culturales, y asegurando su legado para las futuras generaciones de bumangueses.