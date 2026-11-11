Alcaldía de Cali ofrece recompensa por ataque a RCN Radio

La alcaldía de Cali anuncia una recompensa de hasta COP 20 millones por el atentado con granada contra RCN Radio. El alcalde Alejandro Eder condena la violencia y asegura que se desplegarán todas las capacidades para esclarecer los hechos del 11 de noviembre.

La Alcaldía Municipal de Cali ha anunciado oficialmente una recompensa económica de hasta COP 20 millones para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque con granada registrado en la madrugada del miércoles 11 de noviembre. Este hecho violento tuvo como objetivo la sede territorial de RCN Radio y Noticias RCN, ubicada específicamente en la comuna 8 de la capital vallecaucana. Aunque el incidente no dejó víctimas humanas ni heridos físicos, provocó daños significativos en los ventanales del edificio y afectó el espacio público circundante.

Condena firme del alcalde Alejandro Eder

El mandatario municipal, Alejandro Eder, emitió un comunicado de rechazo contundente contra este acto criminal, calificando la violencia y las amenazas dirigidas a los medios de comunicación como inaceptables en cualquier contexto democrático. Eder subrayó que la libertad de prensa es un derecho fundamental que debe ser respetado y que el derecho a informar no puede ser silenciado mediante actos de intimidación o terrorismo. Su declaración busca reafirmar el compromiso institucional con la seguridad periodística y la protección de la infraestructura mediática local.

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Detalles técnicos del ataque con granada

Las investigaciones preliminares realizadas por las autoridades policiales revelan que el ataque fue ejecutado por dos sujetos desconocidos que se desplazaban en una motocicleta. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona lograron registrar el preciso momento en que los individuos lanzaron el artefacto explosivo contra la fachada de la sede de RCN. Además de los destrozos en los cristales del medio de comunicación, las imágenes compartidas posteriormente en redes sociales muestran claramente las afectaciones sufridas por la acera donde detonó la granada, evidenciando la fuerza del impacto.

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Solidaridad nacional y despliegue de fuerzas

Alejandro Eder expresó su total solidaridad con los periodistas, comunicadores y trabajadores de RCN, asegurando que en Cali no tolerarán ningún intento de silenciar la labor informativa. Este posicionamiento local se suma al anuncio realizado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien también condenó el ataque y ordenó el despliegue inmediato de todas las capacidades de la Fuerza Pública. Los organismos de inteligencia han sido movilizados para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los autores intelectuales y materiales de este crimen, coordinando esfuerzos interinstitucionales.

Medidas de seguridad y próximos pasos

Inmediatamente después del incidente, las autoridades realizaron inspecciones exhaustivas en el perímetro para descartar la presencia de otros artefactos explosivos ocultos, garantizando así la seguridad inmediata de la zona. Como parte de las medidas correctivas, la Alcaldía de Cali ha anunciado que se reforzarán los esquemas de seguridad física en la sede de RCN. Estas acciones preventivas buscan disuadir futuros intentos de agresión y proteger la integridad del personal editorial y administrativo durante las operaciones diarias.