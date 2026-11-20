El Consorcio Sedes Cartagena 26 ganó la licitación para reparar sedes de la Alcaldía de Cartagena. El contrato por $1.694 millones incluye mantenimiento de ocho infraestructuras prioritarias.

La Alcaldía de Cartagena, gestionada a través de su Dirección Administrativa de Apoyo Logístico ( DAAL), formalizó el pasado 10 de noviembre la adjudicación de un proceso de contratación para la ejecución de trabajos de mantenimiento y adecuación en diversas infraestructuras públicas. Esta decisión finaliza una etapa competitiva que buscaba restaurar las condiciones físicas de edificios bajo su jurisdicción y garantizar la correcta prestación de servicios a la ciudadanía.

Adjudicación a Consorcio Sedes Cartagena 26

Tras evaluar las propuestas presentadas, el Distrito eligió al Consorcio Sedes Cartagena 26 como el ganador del proceso de selección abreviada de menor cuantía. Esta entidad, con sede en Montería, obtuvo una valoración total de 100 puntos al cumplir integralmente con los requisitos jurídicos, de experiencia y financieros. En contraste, su único competidor restante, el Consorcio Mejoras Locativas 2026, fue descartado por no satisfacer el ítem de capacidad financiera. El contrato fue adjudicado por un valor de $1.694 millones.

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Mecanismo del Proceso de Selección

El mecanismo de contratación se estructuró mediante precios unitarios fijos y un monto agotable, permitiendo la ejecución de reparaciones correctivas y preventivas. El proceso inició oficialmente el 20 de octubre con la recepción de 223 manifestaciones de interés. Posteriormente, el 26 de octubre, el Distrito realizó un sorteo que redujo el campo a diez oferentes. Dos días después, en la diligencia de cierre, quedaron solo dos proponentes finalistas para la evaluación técnica y financiera.

Integridad del Consorcio Ganador

El grupo contratista está liderado legalmente por Jose Pérez Castellano, originario de Momil, Córdoba. La estructura societaria del Consorcio Sedes Cartagena 26 se compone principalmente por Desarrollo Estructural 360 SAS, que ostenta el 90 % de la participación, y la Fundación Nuestro Construir, con el 10 % restante. Esta alineación empresarial fue clave para acreditar la solvencia requerida en las bases del Secop y garantizar la viabilidad operativa del proyecto.

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Infraestructuras Priorizadas para Intervención

Las obras abarcarán inicialmente ocho inmuebles propiedad del Distrito, seleccionados por su estado de deterioro en acabados, estructuras metálicas y sistemas hidrosanitarios. Las sedes incluidas en esta fase urgente son: las instalaciones del Parque Espíritu del Manglar; el Coliseo Bernardo Caraballo; la Plaza de Variedades; el Parque Centenario; la sede Santa Rita en Localidad 1; la sede El Country en Localidad 1; la sede Chiquinquirá en Localidad 2; y la sede del barrio El Socorro, sector La Plazuela, en Localidad 3. También se incluye la Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte en Localidad 1.

Impacto Operativo y Cronograma

La Alcaldía de Cartagena estableció que las intervenciones se desarrollarán en una única fase de ejecución simultánea, requiriendo que el contratista gestione múltiples frentes de trabajo. El contratista debe contar con la logística, herramientas y recurso humano necesarios para atender más de dos sedes al mismo tiempo con eficacia. Las obras comenzarán en los próximos días, con el objetivo de recuperar la higiene y ornato público sin alterar la estructura portante de los edificios.