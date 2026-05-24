Alcaldía de Cartagena entrega detalles sobre avances de la transformación del Nuevo Chambacú en Cartagena

El alcalde Dumek Turbay recorrió las obras del denominado 'Nuevo Chambacú' de la Localidad 3 de Cartagena y entregó detalles sobre los avances de su transformación. Los vecinos de El Campestre y decenas de barrios de la Localidad Industrial y de la Bahía pronto disfrutarán de una unidad deportiva completamente renovada y segura, gracias a una intervención integral con una inversión superior a los $10 mil millones.

El alcalde Dumek Turbay recorrió las obras del denominado ' Nuevo Chambacú ' de la Localidad 3 de Cartagena y entregó detalles sobre los avances de su transformación .

Los vecinos de El Campestre y decenas de barrios de la Localidad Industrial y de la Bahía pronto disfrutarán de una unidad deportiva completamente renovada y segura, así lo confirmó el alcalde Dumek Turbay durante una inspección a las obras del denominado 'Nuevo Chambacú para la Localidad 3 de Cartagena'. La intervención, con una inversión superior a los $10 mil millones, busca transformar el complejo en un moderno centro de deporte y recreación que beneficiará directamente a miles de familias y clubes deportivos, quienes contarán con espacios dignos y funcionales





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