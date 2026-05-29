Alcaldía de Cartagena entrega glorieta de la Media Luna para mejorar movilidad en sectores históricos

La Alcaldía de Cartagena inauguró una nueva glorieta en la calle de la Media Luna, con una inversión de 738 millones de pesos, para agilizar el tránsito entre el Centro Histórico, La Manga, Pie del Cerro y Getsemaní, dentro del programa 'Vías para la Felicidad'.

En la ciudad de Cartagena , la Alcaldía llevó a cabo la entrega oficial de la nueva glorieta de la Media Luna, una infraestructura vial diseñada para optimizar el flujo de vehículos y peatones en una de las zonas más transitadas y de mayor valor histórico de la ciudad.

Este proyecto se enmarca dentro de una serie de intervenciones urbanas destinadas a modernizar la malla vial y mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes. La inauguración contó con la presencia del alcalde Dumek Turbay, quien destacó la importancia de escuchar las demandas ciudadanas y traducirlas en obras concretas.

Según sus declaraciones, el punto donde se ubica la glorieta presentaba desde hace años un cuello de botella significativo, generando demoras y complicaciones en el desplazamiento entre barrios clave como el Centro Histórico, La Manga, Pie del Cerro y Getsemaní. Con esta nueva estructura, se espera no solo agilizar el tránsito, sino también reforzar la seguridad vial en un sector de alta concurrencia turística y comercial.

La Municipalidad informó que la construcción de la glorieta se realizó en estrecha coordinación con el Departamento Administrativo de Tráfico y Transporte (DATT), entidad responsable de regular el flujo vehicular y peatonal en la ciudad. Esta colaboración permitió diseñar una solución integral que contempla no solo la obra civil, sino también la señalización, la demarcación de carriles y la instalación de elementos de vida útil que faciliten la movilidad sostenible.

El proyecto se ejecutó en el marco de la rehabilitación de la vía de la Media Luna, la cual había sido recientemente entregada a la comunidad como parte del ambicioso programa "Vías para la Felicidad". Este plan municipal tiene como meta intervenir más de 150 kilómetros de calles en toda Cartagena, priorizando zonas de alta demanda y deterioro estructural.

La nueva glorieta se concibió, por tanto, como un componente estratégico para potenciar los beneficios de la calle renovada y ofrecer una solución definitiva a un problema histórico de congestión. Desde el punto de vista técnico, la intervención abarcó un área total de aproximadamente 603,19 metros cuadrados de vía y 235,57 metros cuadrados de espacio urbano complementario, incluyendo andenes, zonas verdes y mobiliario urbano.

La longitudtotal de la glorieta es de 102,6 metros lineales, y su diseño respeta las normas de ingeniería de tránsito para garantizar un radio de giro adecuado para vehículos de todo tipo, desde bicicletas hasta automóviles y transporte público. Una de las preocupaciones principales de la administración fue integrar estéticamente la infraestructura con el entorno patrimonial del Centro Histórico, por lo que se emplearon acabados que imitan el estilo colonial y se optó por una paleta de colores neutra que no compita visualmente con las construcciones antiguas.

Además, se sembraron especies vegetales típicas de la región para embellecer el espacio y contribuir a la mitigación del calor urbano. La inversión total ascendió a cerca de 738 millones de pesos colombianos, recursos provenientes del presupuesto municipal y cofinanciación con el orden nacional. Esta suma refleja el compromiso de la Alcaldía con proyectos de mediana escala pero alto impacto social.

Ahora, con la glorieta en funcionamiento, se espera que los tiempos de desplazamiento se reduzcan hasta en un 30% durante horas pico, y que la siniestralidad vial en el sector disminuya gracias a un flujo más ordenado y visible. La comunidad ha recibido la obra con expectativa, aunque algunos comerciantes han manifestado preocupación por posibles cambios temporales en el acceso durante las horas de mayor tráfico.

La administración municipal, por su parte, ha anunciado que realizará un monitoreo continuo y ajustes operativos si son necesarios. Esta obra se suma a otras intervenciones similares en sectores como Bocagrande, El Laguito y el Pie de la Popa, demostrando una política clara de renovación urbana focalizada





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