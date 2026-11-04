Alcaldía de Envigado lanza estrategia para cero lesiones por pólvora en 2026

La Alcaldía de Envigado implementa una campaña preventiva en 17 barrios para evitar lesiones por pólvora en Navidad y Año Nuevo, con énfasis en seguridad ciudadana.

La Alcaldía de Envigado activó una estrategia de prevención desde octubre para reducir lesiones por pólvora en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo 2026. El municipio concentra sus esfuerzos en 17 barrios con antecedentes de reportes, incluyendo San Rafael, La Magnolia, La Mina, Alto de Misael y Pantanillo. La meta oficial es alcanzar cero personas afectadas por artefactos pirotécnicos durante la temporada.

Mecanismo de Prevención Comunitaria

La campaña utiliza mensajes con referencias propias de cada comunidad para promover comportamientos responsables. En San Rafael se difundirá la frase "Conciencia, ritmo y vecindad es lo único que brilla en San Rafael". En Pantanillo, el lema será "En Pantanillo la noche ya tiene su propio brillo; no necesitamos tacos ni chorrillos". Este modelo OCA se enfoca en Obrar, Cuidar y Amar para proteger la integridad física de las personas, especialmente menores de edad.

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Estadísticas de Lesiones y Control

El municipio registra una reducción significativa en los últimos dos años con solo un caso en 2024 y otro en 2025. A pesar de las cifras bajas, la Alcaldía mantiene el riesgo por una sola manipulación irresponsable. Durante 2024, los Gestores de Convivencia realizaron 117 intervenciones llegando a más de 19.000 personas. En 2025, la estrategia alcanzó 237 actividades comunitarias para fortalecer el control social.

Articulación Institucional y Social

La iniciativa mantiene articulación con el Comité Municipal de Prevención de Lesiones por Pólvora, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura, la estrategia Amor por mi Barrio, Enviaseo, el Índer Envigado, los comités zonales, las instituciones educativas y las Juntas de Acción Comunal. Esta alianza garantiza una respuesta coordinada ante cualquier incidente durante las fiestas fin de año 2026.

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Impacto en Animales y Medio Ambiente

La estrategia aborda tres frentes de protección además de las personas. El segundo frente protege a los animales advirtiendo sobre estrés, desorientación y trauma acústico en mascotas y fauna silvestre. El tercer componente considera el impacto ambiental, señalando que la pólvora genera contaminación y puede desencadenar incendios en zonas verdes, requiriendo vigilancia constante en áreas naturales del municipio.

Resultados Esperados y Cifras Clave

La meta para la temporada de fin de año de 2026 es alcanzar cero personas afectadas por pólvora en todos los sectores priorizados. La Alcaldía de Envigado considera que la prevención continua es esencial para evitar quemaduras, mutilaciones u otras lesiones graves. El trabajo preventivo ha venido aumentando para garantizar una celebración segura en los 17 barrios seleccionados durante las fiestas.