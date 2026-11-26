La Alcaldía de La Estrella invirtió $377.860.727 en recursos propios para entregar 3.704 paquetes a estudiantes de siete instituciones entre el 24 y 26 de noviembre.

La Alcaldía de La Estrella ha completado la distribución de 3.704 paquetes alimentarios vacacionales dirigidos a estudiantes de sus instituciones educativas. Esta iniciativa, liderada por el alcalde Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, utilizó una inversión total de $377.860.727 procedente de recursos propios del municipio, sin depender de fondos del Programa de Alimentación Escolar ( PAE). Las entregas se ejecutaron en tres jornadas sucesivas que abarcaron desde el 24 hasta el 26 de noviembre, cubriendo diferentes localidades del sector siderense.

Cronograma y puntos de distribución de ayudas

El plan de distribución se estructuró en tres fechas específicas para optimizar la logística y atender a la población estudiantil de manera eficiente. La primera jornada se llevó a cabo en el Parque de la Vida, ubicado en el corregimiento de Pueblo Viejo, donde se entregaron 284 paquetes exclusivamente para estudiantes de la Institución Educativa Ana Eva Escobar.

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Posteriormente, la cabecera municipal fue sede de la segunda entrega en el Edificio del Deporte INDERE. En este espacio, se distribuyeron 1.076 paquetes a las 8:00 a.m. para alumnos de la Institución Educativa Bernardo Arango Macías. Más tarde, a las 2:00 p.m., se continuó con la entrega de 743 paquetes para los estudiantes de la Institución Educativa Concejo Municipal.

La jornada final y más voluminosa tuvo lugar el jueves 26 de noviembre en el Coliseo de Tablaza. En esta última fecha, se entregaron 1.601 paquetes a los estudiantes de cuatro instituciones educativas: JAGA Principal, Atanasio Girardot, Tulio Ospina y La Inmaculada. La suma de todas las jornadas confirmó el total de 3.704 unidades alimentarias repartidas entre los siete centros educativos beneficiados.

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Financiamiento propio y respaldo al bienestar estudiantil

La administración municipal subrayó que esta estrategia es financieramente independiente del PAE, financiada íntegramente con presupuesto propio. El monto de $377.860.727 reflejó el compromiso del alcalde Carlos Mario Gutiérrez Arrubla con la protección de las nuevas generaciones y las familias siderenses. Al no utilizar dineros del programa nacional, la Alcaldía aseguró que esta acción responde a su propia política de bienestar social.

La estrategia busca garantizar la seguridad alimentaria de los menores durante los periodos de receso escolar. Los paquetes funcionan como un complemento nutricional esencial para las familias, asegurando que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes no se vea interrumpido cuando cesan las clases. La administración municipal enfatizó que invertir en la alimentación de la niñez es invertir directamente en su presente y futuro.

Impacto en siete instituciones educativas del municipio

La iniciativa benefició directamente a los estudiantes de siete instituciones educativas específicas del municipio: Ana Eva Escobar, Bernardo Arango Macías, Concejo Municipal, JAGA Principal, Atanasio Girardot, Tulio Ospina y La Inmaculada. Cada grupo recibió su correspondiente carga alimentaria en los puntos designados, permitiendo un acceso ordenado y directo a los recursos.

Las familias de los estudiantes participaron activamente en las jornadas, formando filas para recibir los paquetes junto con sus acudientes. Esta participación masiva evidenció la necesidad y el valor que la comunidad otorga a estos apoyos adicionales durante las vacaciones. La Alcaldía presentó la acción como una forma tangible de acompañamiento continuo a las familias, más allá de la responsabilidad estricta del programa de alimentación escolar.