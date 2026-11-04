Alcaldía de Medellín anuncia 100 subsidios de 30 millones para jóvenes

La Alcaldía de Medellín destinará 3.000 millones de pesos en subsidios para la compra de vivienda. Los jóvenes deben cumplir requisitos específicos antes del 30 de noviembre de 2026 para postularse al programa Jóvenes Propietarios.

La Alcaldía de Medellín ha oficializado la implementación de un nuevo programa de apoyo financiero diseñado para facilitar el acceso a la vivienda entre los sectores más jóvenes de la población urbana. Federico Gutiérrez, el actual alcalde de la ciudad, confirmó que se entregará un total de 100 subsidios directos, asignando un valor de 30 millones de pesos para cada beneficiario seleccionado bajo esta iniciativa.

Detalles del Programa Jóvenes Propietarios

Esta iniciativa, identificada bajo el nombre de Jóvenes Propietarios: Tu casa, en tu ciudad, constituye una pieza clave del programa distrital vigente que tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la vivienda y brindar un apoyo concreto a las nuevas generaciones en la construcción de su patrimonio familiar. La estrategia busca no solo incentivar la propiedad, sino también fomentar la permanencia de los jóvenes en la metrópoli antioqueña.

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Requisitos Estrictos de Elegibilidad

La convocatoria establece condiciones específicas que los aspirantes deben cumplir rigurosamente para ser considerados, enfocadas en identificar a los perfiles que realmente carecen de acceso al mercado inmobiliario formal. La Alcaldía de Medellín ha delineado cinco criterios fundamentales que deben validarse durante el proceso de preinscripción y revisión de documentos.

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Impacto Económico y Proyección Futura

El monto total asignado por la Administración Distrital para esta primera fase de subsidios asciende a 3.000 millones de pesos, una inversión significativa que busca tener un efecto multiplicador en el sector de la construcción y el bienestar social. Bajo el lema Nuestra misión, tu hogar, la institución busca acercar a los jóvenes a la posibilidad de adquirir vivienda propia, tanto nueva como usada, asegurando su inserción residencial estable en Medellín.

Proceso de Inscripción y Plazos

Las inscripciones para acceder a estos beneficios están abiertas exclusivamente durante el mes de noviembre y el plazo definitivo para formalizar la postulación vence el 30 de noviembre de 2026. Los jóvenes interesados pueden consultar los requisitos completos y realizar su trámite a través del portal oficial medellinjoven.com/jovenespropietarios, garantizando así un proceso transparente y accesible.