Alcaldía de Medellín anuncia Empleo Fest 2026 con 80.000 vacantes

La Alcaldía de Medellín presenta Empleo Fest 2026 para el 12 de noviembre con 80.000 ofertas laborales en Plaza Mayor, enfocándose en empleo verde y tecnología.

La Alcaldía de Medellín ha confirmado la realización de Empleo Fest 2026 para este jueves 12 de noviembre, una iniciativa masiva diseñada para conectar a miles de trabajadores con oportunidades laborales concretas. El evento principal se celebrará en el recinto de Plaza Mayor, específicamente en los pabellones Blanco y Azul, cubriendo un horario operativo que inicia a las 8:00 a.m. y concluye a las 5:00 p.m. Esta convocatoria busca consolidarse como un punto de referencia clave en la búsqueda de empleo de la ciudad, integrando a un amplio espectro de empresas y agencias de reclutamiento que ofrecen más de 80.000 ofertas laborales de diversa naturaleza.

Detalles operativos y acceso directo a empresas

El mecanismo central de Empleo Fest 2026 permite que los asistentes interactúen directamente con representantes de las organizaciones reclutadoras. Los asistentes no solo podrán revisar las vacantes disponibles, sino que tendrán la oportunidad de participar en entrevistas laborales presenciales en el mismo recinto. Este formato facilita un proceso de selección más ágil y personal, eliminando barreras burocráticas iniciales. La Alcaldía de Medellín ha estructurado el evento para que sea accesible a personas con distintos niveles de experiencia y formación profesional, garantizando que no haya un perfil único de participante.

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Para asegurar la asistencia efectiva, las personas interesadas en participar en esta jornada deben realizar su inscripción previa a través del portal web oficial del evento. Este requisito permite a los organizadores gestionar el flujo de asistentes y coordinar la logística de las 205 empresas participantes. La inscripción es un paso obligatorio que los candidatos deben completar antes de acudir al lugar, asegurando así un orden eficiente durante las horas de operación del evento en los pabellones de la Plaza Mayor.

Inclusión laboral y apoyo a jóvenes

Una de las estrategias centrales de Empleo Fest 2026 es la atención a sectores específicos que suelen enfrentar mayores barreras de entrada al mercado laboral. Se ha diseñado un espacio destacado denominado La esquina del primer empleo, el cual está enfocado en acercar a los jóvenes al mundo laboral. Este rincón del evento ofrece un ambiente de transición y apoyo para aquellos que están iniciando su trayectoria profesional por primera vez. La Alcaldía de Medellín, a través de este espacio, reconoce la necesidad de brindar herramientas iniciales a la nueva generación de trabajadores.

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El programa JovenPro también tendrá una presencia significativa dentro del festival, ofreciendo acompañamiento especializado a quienes comienzan su vida profesional. Esta entidad proporciona orientación práctica que complementa la búsqueda de empleo con consejos sobre desarrollo de carrera. Además de los jóvenes, el evento incluye opciones específicas para personas con discapacidad, asegurando que sus capacidades sean valoradas y consideradas por las empresas presentes. La inclusión de estos grupos demuestra un compromiso explícito con la diversidad y la equidad en las oportunidades laborales de la región.

Enfoque en sectores estratégicos y sostenibles

Las oportunidades laborales presentadas en Empleo Fest 2026 abarcan sectores de alta demanda y crecimiento proyectado, con un énfasis particular en la sostenibilidad ambiental. Existe una oferta destacada de empleos verdes, que cubren áreas relacionadas con el cuidado del medioambiente, la agricultura sostenible, la construcción ecológica, la gastronomía, el turismo responsable y la logística moderna. Estos roles responden a la transición económica hacia modelos más respetuosos con el entorno, ofreciendo salidas profesionales en industrias en expansión. Las vacantes están distribuidas entre diversas actividades productivas que requieren personal capacitado y motivado.

Simultáneamente, las vacantes para perfiles especializados en tecnología y áreas digitales continúan teniendo una demanda creciente entre las empresas participantes. La Alcaldía de Medellín ha integrado esta oferta para responder a las necesidades de la industria tecnológica local y global. Los candidatos con habilidades técnicas en estos campos encontrarán múltiples opciones de entrevista directa. Esta combinación de empleo verde y tecnología digital refleja la estrategia de diversificación económica que la administración municipal está impulsando a través de Empleo Fest 2026.

Colaboración institucional y capacitación integrada

La logística y organización de Empleo Fest 2026 cuentan con la colaboración de más de 20 entidades públicas, empresas privadas e instituciones educativas. Esta alianza multisectorial busca crear un ecosistema integral que no solo conecte oferta y demanda de trabajo, sino que también fortalezca las habilidades de los candidatos. Durante el evento, los asistentes recibirán orientación profesional para mejorar la preparación de sus hojas de vida y currículos. Este servicio de actualización de documentos es fundamental para aumentar las posibilidades de éxito en las entrevistas presenciales.

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Además de la revisión de documentos, se ofrecerán sesiones para fortalecer habilidades laborales blandas y técnicas, así como información sobre opciones de formación continua. Los participantes podrán conocer talleres y cursos que les permitan cerrar brechas de competencia antes o durante el proceso de selección. La Alcaldía de Medellín coordina estos recursos para asegurar que el evento tenga un impacto duradero en la empleabilidad de los asistentes. La jornada cierra un ciclo de preparación, conexión y desarrollo profesional para la fuerza laboral de la ciudad, facilitando el acceso al mercado laboral formal y estructurado.