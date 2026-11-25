La Alcaldía de Medellín asegura que el proceso administrativo para recuperar 15 lotes en la comuna 9 no contempla desalojos, garantizando los derechos de las familias afectadas.

La Alcaldía de Medellín ha anunciado oficialmente el inicio de un procedimiento administrativo diseñado para recuperar 15 lotes de tierra que son propiedad del Distrito. Estos predios, ubicados específicamente en la carrera 36 entre las calles 51-70 y 51-74, se encuentran en el barrio Buenos Aires, dentro de la comuna 9. La autoridad municipal ha enfatizado repetidamente que esta intervención legal no implica desalojos forzados para las familias que actualmente residen o tienen relaciones con los terrenos.

Clarificación sobre la Recuperación de Lotes Públicos

La Inspección 9A de Convivencia y Paz es la entidad encargada de liderar esta actuación administrativa. El objetivo central es restituir estos bienes inmuebles al patrimonio público de la ciudad. Juan Camilo Amazará Grisales, quien se desempeña como secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, ha sido la voz oficial que ha buscado calmar los ánimos en la comunidad. Él explicó detalladamente que la intervención se enmarca estrictamente dentro de las competencias legales de la Inspección 9A, con el doble propósito de garantizar la recuperación efectiva de los bienes públicos y proteger simultáneamente los derechos fundamentales de las personas involucradas.

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Posiciones de las Partes y Acompañamiento Social

El funcionario Amazará insistió en ser extremadamente transparente con la ciudadanía durante las ruedas de prensa. Declaró textualmente que la actuación no es un desalojo y que no se procederá a desalojar a personas ni familias de sus hogares. Esta postura se refuerza con las acciones administrativas recientes, como la jornada de caracterización llevada a cabo el jueves 19 de noviembre. Durante este evento, el equipo de la Alcaldía logró identificar a 11 familias que están relacionadas con los predios objeto del procedimiento. La administración municipal indicó que este ejercicio permitió conocer las condiciones de vida de los residentes y, al mismo tiempo, entregarles información precisa sobre el curso legal que está tomando el caso.

Impacto en la Comunidad y Próximos Pasos

A pesar de la claridad en la posición del gobierno local sobre la ausencia de desalojos, la Alcaldía no ha detallado cuál será el destino específico de los 15 predios una vez que avance el procedimiento administrativo completo. Por el momento, tampoco se han anunciado medidas concretas de reubicación para las familias afectadas, ni existe una fecha establecida para la culminación de las actuaciones legales. Los responsables aseguraron que las actuaciones contemplan el debido proceso, el derecho a la defensa y la posibilidad de contradicción de las partes, asegurando que todo se desarrollará con respeto por la ciudadanía y la convivencia en la zona.

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Contexto Urbano y Proyectos de Vivienda en la Comuna

La situación de los 15 lotes se desarrolla en un contexto urbano más amplio y complejo para la comuna 9. En esta misma área, la ciudad está ejecutando proyectos de transformación urbana y habitacional de gran envergadura. Uno de los más destacados es Ciudad del Este, un proyecto de vivienda de interés prioritivo. Según informes del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), este proyecto alcanzó el 100% de ejecución de obras en mayo de 2026. Para esa fecha, se encontraban en trámite final la entrega de las 448 viviendas que componen la iniciativa, la cual había estado pendiente de su culminación por más de una década.

Detalles del Proyecto Ciudad del Este y Legalización

Los avances en Ciudad del Este muestran cifras específicas sobre el bienestar de los futuros vecinos. El balance presentado por Isvimed reveló que 149 hogares ya tenían el aval de cierre financiero, 82 contaban con resolución de asignación oficial y 25 familias ya habían firmado sus escrituras de propiedad. La entidad también estaba avanzando en gestiones críticas para la legalización del servicio de agua y los procesos de escrituración para el resto de los beneficiarios. Aunque estos dos procesos son distintos, ambos forman parte de los debates actuales sobre el uso del suelo, la recuperación de bienes públicos y el acceso a vivienda digna en el barrio Buenos Aires, manteniendo el compromiso de la administración con las garantías legales.