Alcaldía de Medellín desmiente jornada de Día Sin Carro para esta semana

Las autoridades de movilidad en Medellín aclararon que la información que circula en redes sociales sobre una supuesta restricción vehicular para este miércoles es falsa.

En las últimas horas, una ola de desinformación ha inundado las plataformas digitales en Medellín y el Valle de Aburrá, generando confusión entre los conductores y usuarios del sistema de transporte público. Diversos ciudadanos reportaron la circulación de mensajes, aparentemente provenientes de cadenas de mensajería instantánea y perfiles en redes sociales, que afirmaban erróneamente que durante esta semana se llevaría a cabo una jornada de Día Sin Carro en la capital antioqueña.

Esta información falsa, que carece de sustento oficial, mencionaba específicamente el miércoles 22 de abril de 2026 como una fecha en la que supuestamente se restringiría la circulación vehicular privada por motivos de celebración del Día de la Tierra, lo cual ha generado un clima de incertidumbre entre los habitantes que dependen de sus vehículos para desplazarse a sus lugares de trabajo o centros educativos. Ante la proliferación de estos datos incorrectos, las autoridades de Movilidad de Medellín han tenido que intervenir de manera urgente para frenar el impacto de estos rumores. Voceros de la Secretaría de Movilidad han sido enfáticos al aclarar que la jornada del miércoles 22 de abril de 2026 no cuenta con ninguna restricción adicional de movilidad, más allá de la normativa que se aplica diariamente en la ciudad. En ese sentido, la administración municipal confirmó que la medida de Pico y Placa continuará operando bajo su esquema de rotación habitual, tal como ha sido programado desde el inicio del periodo actual. Los ciudadanos pueden transitar por las vías principales y secundarias con total normalidad, siempre que respeten el calendario de restricción vehicular vigente según el último dígito de la placa de sus automotores, evitando así posibles sanciones económicas y la inmovilización de sus vehículos por parte de los agentes de tránsito desplegados en los diferentes corredores viales del Área Metropolitana. La Alcaldía de Medellín ha hecho un llamado enérgico a la prudencia y al sentido crítico de la población, instando a los habitantes a no difundir noticias que no hayan sido validadas por los canales oficiales del municipio. Este tipo de desinformación no solo afecta la organización logística de miles de personas, sino que también puede generar caos en el sistema de transporte masivo ante la falsa expectativa de un día sin vehículos particulares. Las autoridades recordaron que cualquier modificación significativa en la movilidad de la ciudad, como lo sería un Día Sin Carro, se comunica mediante comunicados de prensa institucionales, boletines informativos y las redes sociales oficiales de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía. Es vital que los ciudadanos verifiquen la autenticidad de las publicaciones antes de compartirlas en grupos de WhatsApp o redes sociales, evitando así ser multiplicadores de noticias falsas que entorpecen la convivencia y la buena comunicación en la capital antioqueña. Se recomienda mantenerse atentos únicamente a las fuentes primarias para evitar contratiempos en los desplazamientos diarios





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