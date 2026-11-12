Alcaldía de Medellín formaliza nueva Área de Revitalización Económica en Vía Primavera

La Alcaldía de Medellín formaliza la ARE Vía Primavera en El Poblado para impulsar el comercio, el turismo y la gastronomía mediante intervenciones urbanas y alianzas público-privadas.

La Alcaldía de Medellín ha anunciado oficialmente la formalización de una nueva Área de Revitalización Económica (ARE) en el reconocido sector de Vía Primavera, ubicado en la comuna de El Poblado. Esta iniciativa estratégica busca fortalecer significativamente el comercio local, impulsar el turismo y consolidar a esta zona como un referente indiscutible de diseño, moda y gastronomía dentro de la capital antioqueña.

Intervenciones Urbanas y Sostenibilidad

El propósito central de esta nueva ARE es mejorar las condiciones generales del corredor comercial mediante intervenciones físicas directas. Estas acciones incluirán mejoras en los andenes, la optimización de las vías, la instalación de nueva iluminación y la creación de espacios dedicados a la movilidad peatonal para garantizar una experiencia segura y accesible.

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Además del componente infraestructural, la estrategia contempla acciones integrales para fortalecer la seguridad ciudadana y promover la convivencia vecinal. Se fomentará activamente el cumplimiento de prácticas sostenibles, incluyendo el reciclaje, el manejo adecuado de residuos y el cuidado exhaustivo de las zonas verdes existentes en el área.

Activación Comercial y Visibilidad

Uno de los principales objetivos de esta estrategia gubernamental es dinamizar la actividad comercial mediante la organización de eventos, ferias y lanzamientos de marcas. Estas actividades están diseñadas para proporcionar mayor visibilidad a los negocios locales, atraer un mayor número de visitantes y generar oportunidades concretas para comerciantes y emprendedores de la zona.

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La formalización de esta iniciativa fue liderada por la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (Agencia APP). Este proceso se realizó en estrecha articulación con la Gerencia del Centro y la Corporación de comerciantes Vía Primavera, asegurando una coordinación efectiva entre el sector público y los actores económicos locales.

Identidad y Contexto Histórico

Vía Primavera se consolidó como uno de los corredores comerciales más reconocidos de Medellín. Su actividad económica se concentra especialmente en la carrera 37, entre las calles 8 y 10, donde operan tiendas especializadas, marcas independientes, restaurantes y cafés que han construido una identidad única alrededor de la moda, el diseño y la gastronomía.

Esta nueva área representa la tercera Área de Revitalización Económica formalizada en la ciudad. Las dos anteriores corresponden a Provenza, también ubicada en El Poblado, y al barrio Perpetuo Socorro en el sector del Centro, marcando un precedente para futuros desarrollos urbanos y comerciales.