Medellín implementa el primer sistema de acueductos rurales inteligentes del país en San Antonio Prado, reconocido por el Foro Económico Mundial.

La Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, ha iniciado la implementación de los primeros acueductos rurales inteligentes de Colombia en el corregimiento de San Antonio de Prado. Este proyecto pionero utiliza tecnología avanzada para garantizar un suministro de agua potable más seguro, continuo y monitoreado de forma permanente para las familias campesinas de la región. La iniciativa representa un hito en la modernización de la infraestructura pública y cierra brechas históricas entre el campo y la ciudad.

Reconocimiento Internacional del Modelo Tecnológico

El modelo de automatización utilizado en este sistema ha sido avalado internacionalmente por el Foro Económico Mundial. La Alcaldía de Medellín fue seleccionada específicamente por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y la Alianza Baukultur de Davos para integrar la primera cohorte mundial de ciudades con buenas prácticas de desarrollo territorial. Este grupo exclusivo incluye otras metrópolis destacadas como Utrecht, Nairobi, Kuala Lumpur, Montreal y San Francisco, consolidando el liderazgo global de Medellín en innovación urbana y rural.

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Mecanismos de Monitoreo y Automatización Avanzada

La Secretaría de Gestión y Control Territorial dirige la ejecución del proyecto, que abarca el acueducto rural San José, el cual funciona como piloto desde 2025, así como otras dos plantas de tratamiento de agua potable en la zona. Los equipos instalados detectan cambios en la turbiedad, cloro y pH desde la fuente natural hasta los hogares. Esta automatización permite dosificar químicos necesarios para la potabilización automáticamente y emitir alertas inmediatas ante cualquier anomalía, eliminando la necesidad de manipulación manual constante.

El control a distancia facilita enormemente la labor de los operarios, quienes ahora realizan muchas de sus tareas desde una tablet o un celular. Esta transformación digital optimiza el uso de insumos, reduce errores humanos y extiende la vida útil de la infraestructura gracias a alertas de mantenimiento preventivo. El sistema funciona como un centro de monitoreo y control en tiempo real que garantiza que el agua cumpla con estándares de calidad excelentes antes de llegar a los usuarios finales.

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Impacto Social y Posicionamiento de Medellín

Esta iniciativa reafirma el estatus de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, demostrando que la transformación digital puede llegar efectivamente al campo. El gerente de Corregimientos de la alcaldía destacó que llevar tecnología a los territorios rurales significa brindar bienestar, calidad de vida y oportunidades concretas a las comunidades campesinas. El proyecto asegura que las familias cuenten con un servicio confiable que mejora su salud y facilita su desarrollo diario.

Medellín es hoy el municipio más grande y densamente poblado de Colombia, por lo que extender estas soluciones a sus zonas rurales es estratégico. Al integrar tecnología punta en los acueductos, la administración busca no solo resolver problemas de suministro, sino también elevar el nivel de vida en las veredas aledañas. Este avance tecnológico posiciona a la capital antioqueña como referente nacional en la gestión eficiente de recursos hídricos mediante la innovación.