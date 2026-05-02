Alcaldía de Medellín Recusa al Superintendente de Salud Daniel Quintero por Conflicto de Intereses

La administración de Medellín presentó una recusación formal contra el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, alegando múltiples conflictos de interés que comprometen su imparcialidad en la supervisión del sistema de salud local. La decisión se basa en su anterior gestión como alcalde de Medellín, litigios en curso y denuncias cruzadas.

La administración del alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez Zuluaga, ha dado un paso significativo en la defensa de la autonomía y la transparencia en la gestión del sistema de salud local.

Junto con la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, el alcalde presentó formalmente una recusación contra Daniel Quintero Calle, actual superintendente nacional de Salud. Esta acción legal busca apartar a Quintero de cualquier decisión o actuación administrativa que involucre el sistema de salud del Distrito de Medellín, argumentando la existencia de múltiples conflictos de interés que podrían comprometer su imparcialidad y objetividad en el cargo.

La recusación, ya radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud, se basa en una serie de factores que, según la Alcaldía, crean una situación insostenible para garantizar un proceso justo y equitativo en la supervisión y regulación del sector salud en la ciudad. El núcleo de la argumentación radica en la trayectoria reciente de Daniel Quintero.

Su anterior gestión como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023 le otorgó una influencia directa y determinante en la configuración del sistema de salud local. Esta experiencia previa, según la Alcaldía, lo coloca en una posición de potencial conflicto de intereses al tener que supervisar y regular entidades con las que interactuó directamente durante su mandato.

Además, existen litigios en curso entre el Distrito y el gobierno nacional, incluyendo la Superintendencia de Salud, que intensifican esta situación. Un ejemplo claro es la acción popular interpuesta para exigir el saneamiento de las deudas de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales y clínicas de la ciudad. En febrero de este año, se radicó un incidente de desacato relacionado con este caso, lo que convierte a Quintero en una contraparte directa de la administración distrital.

La Alcaldía enfatiza que esta circunstancia específica impide que Quintero actúe con la neutralidad y la independencia necesarias para tomar decisiones justas y beneficiosas para la salud de los ciudadanos de Medellín. La recusación no solo se centra en la potencial parcialidad de Quintero, sino también en la necesidad de proteger la integridad del proceso administrativo y garantizar la confianza pública en las decisiones que afecten al sistema de salud.

La presentación de la demanda de nulidad electoral contra el nombramiento de Quintero como superintendente de Salud ante la Sección Quinta del Consejo de Estado por parte de la Alcaldía y los representantes legales de los principales centros asistenciales públicos de Medellín – el Hospital General de Medellín, Metrosalud y la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín – añade otra capa de complejidad al conflicto. Este hecho demuestra la profunda preocupación de la administración local por la legitimidad del nombramiento y su potencial impacto en la gestión del sistema de salud.

Asimismo, la existencia de denuncias penales cruzadas entre el alcalde Gutiérrez y el superintendente Quintero, junto con investigaciones en curso ante organismos de control, configura un escenario de confrontación que, a juicio de la Alcaldía, afecta la objetividad del funcionario. La administración distrital también señala que Quintero ha realizado declaraciones públicas calificando la situación de la salud en Medellín como “quiebra” o “colapso”, lo que considera un prejuzgamiento inaceptable sobre asuntos que debe supervisar de manera imparcial.

En vista de estas circunstancias, la Alcaldía solicita que, en caso de que la recusación no sea aceptada, el caso sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para que designe un funcionario ad hoc que pueda garantizar la transparencia y el debido proceso en las decisiones relacionadas con el sistema de salud de la ciudad. Esta solicitud refleja el compromiso de la administración Gutiérrez con la defensa de los intereses de los ciudadanos de Medellín y la búsqueda de una gestión del sistema de salud basada en la imparcialidad, la transparencia y la legalidad





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