Alcaldía de Medellín Recusa al Superintendente de Salud por Presunta Falta de Imparcialidad

La administración de Federico Gutiérrez presenta una recusación formal contra Daniel Quintero Calle, argumentando un conflicto de intereses debido a su anterior paso por la Alcaldía y a la concurrencia de procesos judiciales entre el Distrito y la Superintendencia.

La administración del alcalde Federico Gutiérrez , a través de la Secretaría de Salud liderada por Natalia López Delgado, ha presentado una recusación formal contra Daniel Quintero Calle, actual Superintendente Nacional de Salud.

Esta acción legal busca la declaración de impedimento y apartamiento del Superintendente de cualquier gestión administrativa vinculada al sistema de salud de Medellín. La base fundamental de esta solicitud radica en el historial de Quintero Calle como funcionario de la Alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023, periodo durante el cual ejerció una influencia significativa en la estructura, el funcionamiento y las decisiones estratégicas del sistema de salud local.

La Alcaldía argumenta que esta experiencia previa genera un conflicto de intereses que compromete la imparcialidad del Superintendente en la evaluación y resolución de asuntos relacionados con la salud en la ciudad. La recusación detalla la concurrencia de múltiples procesos judiciales y administrativos en los que tanto el Distrito de Medellín como la Superintendencia Nacional de Salud están involucrados.

Entre estos procesos, destaca una acción popular interpuesta contra entidades nacionales, alegando fallas en la distribución y flujo de recursos destinados al sistema de salud. Adicionalmente, se menciona un incidente de desacato actualmente en trámite ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, derivado del presunto incumplimiento de medidas cautelares orientadas a garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud.

Un elemento crucial en este contexto es la demanda de nulidad electoral presentada por el Distrito y diversas instituciones hospitalarias públicas contra el nombramiento del Superintendente Quintero Calle, la cual se encuentra en revisión por el Consejo de Estado. La Alcaldía subraya que la acumulación de estos litigios, donde las partes tienen intereses contrapuestos, refuerza la necesidad de asegurar una evaluación objetiva e imparcial por parte de la Superintendencia.

Además, se señalan investigaciones disciplinarias y penales en curso que involucran al Superintendente por hechos no relacionados directamente con su cargo actual, pero que, según la administración distrital, podrían influir en su juicio y objetividad al tomar decisiones que afectan a Medellín. Estas investigaciones, aunque independientes, añaden una capa de complejidad a la situación y justifican la preocupación por la posible parcialidad del Superintendente.

La administración de Gutiérrez también cuestiona los pronunciamientos públicos realizados por el Superintendente Quintero Calle a través de redes sociales y medios de comunicación. En repetidas ocasiones, el Superintendente ha utilizado términos como “colapso”, “quiebra” y “engaño” para describir la situación financiera del sistema de salud en Medellín. La Alcaldía considera que estas declaraciones constituyen un prejuzgamiento sobre asuntos que aún están en discusión administrativa y que podrían influir negativamente en la percepción pública y en las decisiones futuras.

Asimismo, se denuncian expresiones descalificadoras dirigidas a funcionarios locales, algunas de las cuales han sido formalmente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos de injuria y calumnia. La recusación enfatiza que el objetivo de esta acción no es de carácter personal, sino garantizar la transparencia, el debido proceso y la imparcialidad en las decisiones que impactan directamente en la salud de los ciudadanos de Medellín.

En caso de que la recusación no sea aceptada, la Alcaldía solicita que el expediente sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para que se designe un funcionario ad hoc, es decir, una persona designada específicamente para este caso, que asuma las responsabilidades y decisiones relacionadas con el sistema de salud en Medellín, asegurando así la independencia y la transparencia necesarias para una gestión adecuada y justa. La administración distrital reitera su compromiso con la defensa de los intereses de los ciudadanos y con la búsqueda de soluciones que permitan fortalecer el sistema de salud en la ciudad, siempre dentro del marco de la ley y con respeto a las instituciones





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