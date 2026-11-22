La Administración Distrital ejecutó una intervención integral en el soterrado de Villanueva el 22 de noviembre, incluyendo lavado, pintura y retiro de residuos para mejorar la seguridad vial.

La Alcaldía de Medellín ejecutó el 22 de noviembre una nueva intervención de mantenimiento y recuperación en el soterrado de Villanueva. Las acciones incluyeron labores de limpieza profunda, lavado a presión, pintura de muros y siembra de vegetación en el centro de la ciudad. La Administración Distrital informó que estas actividades buscan mejorar las condiciones de un espacio de uso cotidiano para los ciudadanos.

Ejecución de labores de mantenimiento urbano

El soterrado de Villanueva, ubicado en la avenida Oriental de la comuna 10-La Candelaria, recibió atención integral por parte de los operarios municipales. Las imágenes oficiales muestran personal realizando lavado a presión sobre las paredes, trabajadores aplicando pintura en muros y separadores, y labores de jardinería junto a la vía. Estos trabajos abarcan el interior del paso vial y las zonas verdes de su entorno inmediato.

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Los operarios utilizaron rodillos de extensión para alcanzar las partes altas de las paredes y columnas, asegurando una cobertura completa en la pintura. Paralelamente, se prepararon las áreas para ubicar las nuevas plantas, reforzando el componente estético del corredor. La intervención representa un esfuerzo coordinado para revitalizar este punto estratégico de la infraestructura vial de Medellín.

Historial de intervenciones y prevención de inundaciones

Este soterrado ha sido objeto de otras jornadas integrales durante 2026, incluyendo una intervención en febrero enfocada en el lavado de zonas públicas y la limpieza de separadores. La Administración Distrital explicó entonces que mantener limpio este punto era vital para prevenir inundaciones y mejorar las condiciones de movilidad y salubridad. Estas labores constituyen un antecedente claro del mantenimiento continuo que se realiza en el sector.

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El 16 de octubre, la Alcaldía activó un plan preventivo en 15 soterrados viales de Medellín, donde Villanueva figuró entre los puntos intervenidos. Junto con La Alpujarra, Los Músicos y Suramericana, se trabajó en los sistemas de drenaje de la vía. La inspección, limpieza y desobstrucción de sumideros, cárcamos y redes permiten favorecer la evacuación de las aguas lluvias. La acumulación de residuos en esas estructuras puede obstaculizar el flujo del agua y generar problemas en los corredores viales.

Impacto en la seguridad vial y gestión de residuos

La nueva intervención incluye el retiro de cambuches y residuos, una acción clave para conservar las condiciones de los espacios públicos. La Alcaldía ha llamado a evitar arrojar papeles y vasos plásticos a las calles, pues pueden terminar en los desagües y obstruir el flujo del agua. El manejo adecuado de los residuos ayuda a mantener la funcionalidad de las estructuras de drenaje y evita el riesgo de inundaciones.

Las jornadas de aseo y mantenimiento tienen un componente que va más allá del aspecto visual de los muros. La limpieza regular previene la acumulación de basura que puede dañar la infraestructura urbana. Este enfoque integral asegura que el soterrado de Villanueva permanezca operativo y seguro para los conductores y peatones que transitan por el centro de Medellín. La comunicación oficial destaca la recuperación del lugar como un beneficio directo para la ciudad y sus habitantes.