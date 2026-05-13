Alcaldía de Montería fortalece acciones de recuperación y mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad

La Alcaldía de Montería continúa fortaleciendo las acciones de recuperación y mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad, mediante trabajos ejecutados con la nueva maquinaria amarilla adquirida para la atención de la emergencia por las inundaciones del mes de febrero.

La Alcaldía de Montería continúa fortaleciendo las acciones de recuperación y mejoramiento vial en distintos sectores de la ciudad, mediante trabajos ejecutados con la nueva maquinaria amarilla adquirida para la atención de la emergencia por las inundaciones del mes de febrero.

Tras un mes de operaciones, en la Comuna 1 han intervenido cerca de 4 kilómetros de vías y realizado labores de limpieza en 1.170 metros lineales en el canal del barrio El Níspero, colindante al humedal Berlín, una labor clave para mejorar el drenaje y reducir riesgos asociados a las lluvias.

Además, las intervenciones viales alcanzan cerca de 4 kilómetros de vías, beneficiando a diferentes sectores de la Comuna 1, mientras que en los barrios El Dorado y Vallejo han intervenido más de 1.500 metros lineales de canales mediante trabajos ejecutados con el Banco de Maquinaria de alquiler para la atención de la emergencia, con el propósito de mejorar el drenaje, facilitar la evacuación de aguas y reducir riesgos por acumulación de sedimentos. La intervención vial en el barrio Los Colores alcanza 1.007 metros lineales y 858 metros en La Palma.

Las actividades las desarrollan en jornadas matinal y vespertina con el apoyo de una excavadora 200G, retroexcavadora 310P, motoniveladora 620G y vibrocompactador HC70I, equipos que han permitido avanzar en el mejoramiento de la movilidad y la mitigación de puntos críticos por acumulación de sedimentos y aguas. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que estas intervenciones hacen parte del compromiso de la administración municipal con la recuperación de las zonas afectadas por la emergencia.

‘Esta maquinaria está al servicio de la gente. Seguimos trabajando sin descanso para recuperar vías, mejorarla movilidad y atender puntos críticos. Nuestro compromiso es seguir llegando a los barrios con soluciones reales’, expresó el mandatario





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alcaldía De Montería Recuperación Mejoramiento Vial Emergencia Inundaciones Nueva Maquinaria Amarilla Comuna 1 Vías Limpieza Canal Del Barrio El Níspero Barrío El Níspero Humedal Berlín Lluvias Barríos El Dorado Y Vallejo Intervenciones Viales Equipos Desaparecieron Recuperación Migrantes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¿Cuál es el equipo que mejor juega en los playoffs del fútbol colombiano?Atlético Nacional y Junior tomaron ventaja en los playoffs del fútbol colombiano, mientras Santa Fe y Tolima dejaron buenas sensaciones.

Read more »

Grupo Éxito inicia 2026 con fuerte crecimiento en las utilidades y mejor desempeño financieroGrupo Éxito comenzó 2026 con un fuerte crecimiento en sus utilidades, respaldado en una mejora de la rentabilidad operacional, el desempeño de Colombia y el aporte de negocios complementarios como el inmobiliario. La compañía reportó una utilidad neta de 159.622 millones de pesos durante el primer trimestre del año, con un incremento de 64,6 por ciento frente al mismo periodo de 2025, excluyendo el efecto cambiario.

Read more »

“Se debió competir mejor”, Adrián Ramos tras la goleada sufrida por América ante Santa FeLuego de la eliminación en la liga colombiana, el referente de América, Adrián Ramos, fue sensato en sus palabras.

Read more »

Bogotá Fashion Week celebra lo mejor de la moda colombiana con arte y creatividadEl evento será clausurado este jueves con una pasarela liderada por la barranquillera Francesca Miranda.

Read more »