Alcaldía de Santa Rosa de Lima instala 32 cámaras para seguridad

La administración de Santa Rosa de Lima refuerza la seguridad con 32 cámaras de videovigilancia estratégicas, impulsadas por el alcalde Harvis Bello Elles para proteger a la ciudadanía.

La Alcaldía de Santa Rosa de Lima ha dado un paso decisivo en su política de seguridad pública mediante la instalación de 32 cámaras de videovigilancia. Esta iniciativa tecnológica se centra en puntos estratégicos del municipio con el objetivo claro de fortalecer el monitoreo y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades locales. La medida forma parte de una estrategia integral lanzada por la administración para transformar a Santa Rosa en el municipio más seguro del país.

Ubicación estratégica de las 32 cámaras

Las 32 cámaras han sido ubicadas en zonas consideradas prioritarias por el gobierno municipal. Este despliegue busca reforzar la vigilancia en áreas específicas donde se requiere mayor control y disuasión. El propósito fundamental es facilitar el trabajo de la Policía Nacional en materia de prevención, control y reacción ante posibles incidentes de seguridad.

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La instalación de estos dispositivos tecnológicos representa una inversión significativa en infraestructura de seguridad. Al cubrir diferentes sectores del municipio, se espera que el monitoreo constante reduzca los índices de criminalidad y aumente la sensación de tranquilidad entre los residentes locales. La selección de los puntos de instalación se basó en análisis de necesidades específicas de cada zona.

El compromiso del alcalde Harvis Bello Elles

El alcalde Harvis Bello Elles ha declarado que la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades de su administración. Para él, la instalación de estas 32 cámaras es una herramienta clave para alcanzar la meta de convertir a Santa Rosa en el municipio más seguro de Colombia. Bello Elles afirmó que están utilizando todas las herramientas disponibles a su alcance para lograr este objetivo.

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Según el mandatario, estas cámaras están ubicadas estratégicamente para fortalecer la vigilancia y prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de la gente. Su visión es crear un entorno donde la comunidad pueda desarrollarse sin temor a la delincuencia. La administración municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando por un Santa Rosa de Lima seguro, tranquilo y protegido.

Llamado a la denuncia ciudadana oportuna

El alcalde Harvis Bello Elles hizo un llamado directo a la ciudadanía para que se convierta en aliada de las autoridades. Exhortó a los ciudadanos a denunciar oportunamente ante la Policía Nacional cualquier hecho anómalo o situación que pueda representar un riesgo. La seguridad es considerada una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad.

Una denuncia oportuna permite actuar rápidamente para prevenir delitos y fortalecer las acciones de protección comunitaria. La administración municipal busca articular esfuerzos entre la Alcaldía, la Policía y la ciudadanía para construir un tejido social más seguro. La participación activa de los habitantes es vista como un complemento esencial a las medidas tecnológicas implementadas.

Impacto en la seguridad pública local

Con esta apuesta tecnológica, la administración municipal busca generar un impacto tangible en la reducción de la inseguridad. La integración de videovigilancia con la labor policial representa un modelo moderno de gestión de seguridad. Se espera que esta iniciativa sirva como ejemplo para otras localidades en la región.

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La medida también tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes. Un municipio más seguro atrae mayor inversión y promueve el desarrollo económico local. La visión a largo plazo es consolidar a Santa Rosa de Lima como un referente en seguridad ciudadana a nivel nacional.