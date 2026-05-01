Alcaldía de Soledad Cumple con Tutela y Desmiente Orden de Captura contra la Alcaldesa

La Alcaldía de Soledad informa haber cumplido con la acción de tutela y aclara que no existe orden de captura contra la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, tras confirmarse una sanción por desacato. Se adjunta informe del Juzgado para corroborar la información.

La Alcaldía de Soledad ha emitido un comunicado oficial para aclarar la situación legal que la rodea, tras la reciente confirmación de una sanción por desacato impuesta a la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez .

A través de su Dirección Jurídica, la administración municipal informa que ha cumplido plenamente con la acción de tutela presentada ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad del municipio. Esta acción buscaba la inejecución de las sanciones previamente impuestas a la alcaldesa, derivadas de un presunto incumplimiento de una orden de tutela que instaba a la adopción de medidas para la protección de los derechos de familias en situación de vulnerabilidad.

La alcaldía ha presentado ante el juzgado un reporte detallado del cumplimiento del fallo de tutela emitido el 9 de septiembre de 2025, acompañado de una solicitud formal para que se abstenga de ejecutar la sanción original. Este reporte, según la administración, ha sido recibido y reconocido por la instancia judicial, lo que demuestra su compromiso con el debido proceso y el respeto a las decisiones judiciales.

La transparencia en este asunto es primordial para la alcaldía, que busca disipar cualquier duda o especulación que pueda surgir en torno a la situación legal de la mandataria y la administración en general. La alcaldía enfatiza que la presentación del reporte de cumplimiento y la solicitud de inejecución de la sanción son pasos cruciales para garantizar la defensa de los intereses de la administración y la alcaldesa, dentro del marco legal establecido.

La administración municipal ha adjuntado a su comunicación el informe oficial emitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Soledad, como evidencia tangible de su versión de los hechos. Este informe, según la alcaldía, corrobora la información proporcionada y refuerza la transparencia con la que se está manejando el caso.

Es fundamental destacar que, según el informe del juzgado, no existe actualmente ninguna orden de captura en contra de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, ni tampoco ninguna medida de arresto ordenada por la autoridad judicial. El proceso judicial continúa en curso, mientras se evalúa exhaustivamente el cumplimiento del fallo de tutela por parte de la administración municipal.

La alcaldía ha reiterado su disposición a colaborar plenamente con la justicia y a proporcionar cualquier información adicional que sea requerida para esclarecer la situación. La administración municipal considera que la difusión de información inexacta o incompleta puede generar confusión y afectar la imagen de la alcaldía y de la alcaldesa. Por ello, ha decidido tomar la iniciativa de comunicar de manera clara y precisa los acontecimientos relacionados con este caso.

La alcaldía ha expresado su preocupación por la posible manipulación de la información y ha instado a los medios de comunicación a verificar la veracidad de las fuentes antes de publicar cualquier noticia relacionada con el tema. La alcaldía ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de las familias vulnerables y ha asegurado que se están implementando todas las medidas necesarias para garantizar su protección.

La administración municipal ha anunciado que continuará informando a la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso judicial y que mantendrá una comunicación abierta y transparente con todos los actores involucrados. La alcaldía ha enfatizado que la situación actual no afecta el normal funcionamiento de la administración municipal y que los servicios públicos se están prestando de manera ininterrumpida. La alcaldía ha agradecido el apoyo de la ciudadanía y ha confiado en que la justicia prevalecerá en este caso.

La alcaldía ha reiterado su compromiso con el desarrollo social y económico del municipio y ha asegurado que continuará trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. El origen de esta controversia se remonta a una decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, a cargo del juez Elkin Jesús Rodríguez Campo, quien confirmó en segunda instancia la sanción por desacato contra la alcaldesa Sandoval Ibáñez.

Esta sanción fue impuesta debido a la presunta falta de cumplimiento de una orden de tutela que exigía la adopción de medidas específicas para proteger los derechos de familias en situación de vulnerabilidad. La decisión judicial original contemplaba una sanción de tres días de arresto y una multa económica para la alcaldesa. La administración municipal, sin embargo, ha argumentado que sí se han tomado medidas para proteger a estas familias y que la sanción es injusta y desproporcionada.

La alcaldía ha presentado pruebas ante el juzgado para demostrar que ha cumplido con la orden de tutela y que la sanción no está justificada. La administración municipal ha criticado la decisión del juez Rodríguez Campo y ha anunciado que considerará todas las opciones legales para impugnar la sanción. La alcaldía ha expresado su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en la imagen del municipio y en la confianza de los ciudadanos en la administración pública.

La alcaldía ha reafirmado su compromiso con el respeto a la ley y con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. La alcaldía ha anunciado que continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades judiciales para resolver esta controversia de manera pacífica y justa. La alcaldía ha instado a la ciudadanía a mantener la calma y a confiar en que la justicia prevalecerá. La alcaldía ha reiterado su compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas.

La alcaldía ha anunciado que publicará en su página web todos los documentos relacionados con este caso para que la ciudadanía pueda tener acceso a la información completa y veraz. La alcaldía ha agradecido el apoyo de los medios de comunicación que han cubierto este caso de manera objetiva y responsable





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Soledad Alcaldía Tutela Alcira Sandoval Ibáñez Desacato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Consejo de Estado ordenó la designación de un contralor encargado para Cali: estas son las razonesUna tutela fue admitida tras la denuncia de irregularidades en el proceso de escogencia.

Read more »

Batalla por los debates: Miguel Uribe Londoño radica tutela contra canales de TV por excluirloDOLAR

Read more »

Nuevas rutas alimentadoras de Transmetro en SoledadHabilitada la flote de buses de Alianza Sodis y Coolitoral como auxilio del servicio alimentador de; A2-1 Hipódromo, A3-2 Soledad 2000, A3-3 Manuela Beltrán, A3-4 Villa Sol, A3-41 Villa Karla, A5-1 Los Robles/Los Almendros, A5-2 Las Moras y A5-3 La Central.

Read more »

Acción de tutela busca garantizar el acceso a la energía como derecho fundamental en ColombiaUn grupo de ciudadanos lleva su caso ante la Corte Constitucional para que se reconozca el acceso a la energía como un derecho fundamental, argumentando que su vulneración afecta la dignidad humana, la salud, la educación y el trabajo. La tutela se dirige contra altos funcionarios del gobierno y entidades del sector energético.

Read more »

Cuestionada tutela permitirá a alcalde recién destituido de La Guajira ser otra vez candidatoA pesar de que su aspiración fue demandada por considerarse que está inhabilitado, una medida cautelar habilitó su participación mientras se resuelve de fondo la reclamación.

Read more »

Interponen tutela por riesgo de desabastecimiento de energía en ColombiaLa Corte Constitucional analizará este jueves si la petición se revisará a fondo. La iniciativa que fue presentada por 11 ciudadanos que reclaman el derecho fundamental de acceder a la energía contó con el respaldo técnico del Grupo Energía Bogotá.

Read more »