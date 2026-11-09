Alcaldía desmiente robo masivo en estación de gasolina de Membrillal

La Alcaldía de Cartagena desmintió un supuesto robo masivo en una estación de Membrillal. La Secretaría del Interior confirmó que la información en redes era falsa y advirtió sobre la desinformación.

La Alcaldía de Cartagena desmintió de manera oficial y contundente la circulación de una noticia falsa sobre un presunto robo masivo ocurrido en una estación de servicio ubicada en el sector de Membrillal, específicamente en la ciudad de Cartagena. La autoridad distrital confirmó que los hechos descritos en las publicaciones digitales no tienen sustento fáctico y que no existe registro criminal alguno que respalde el asalto reportado por ciudadanos.

Naturaleza Falsa De La Denuncia Viral

La alerta generó inquietud entre conductores y trabajadores tras circular en redes sociales este domingo, 8 de noviembre, una publicación atribuida a la página Denuncias Cartagena. El contenido afirmaba que varios delincuentes habrían ingresado a una gasolinera del sector para asaltar a empleados y conductores, incluyendo operadores de camiones, busetas y tractomulas. La Alcaldía estableció a través de un comunicado oficial que la información difundida corresponde íntegramente a un reporte falso sin validez alguna.

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Verificación Institucional Y Actores Involucrados

La Secretaría del Interior del Distrito realizó una auditoría exhaustiva de la situación en articulación directa con la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR) para validar la autenticidad de los hechos denunciados. El proceso de verificación permitió determinar con certeza que el incidente descrito no ocurrió en ninguna estación de servicio de la zona de Membrillal. Los funcionarios públicos ratificaron que las denuncias presentadas por la ciudadanía en plataformas digitales carecen de cualquier evidencia criminal o denuncia formal ante las autoridades competentes.

Llamado A La Verificación De Fuentes Oficiales

Ante la propagación de esta información errónea, la Alcaldía de Cartagena emitió un exhorto público dirigido a la ciudadanía para priorizar la consulta de fuentes oficiales antes de compartir contenidos en medios digitales. Las autoridades destacaron la responsabilidad social de verificar los datos, especialmente cuando las narrativas involucran hechos de inseguridad que pueden detonar pánico colectivo. Se instó a los ciudadanos a no difundir material no contrastado que pueda generar alarma social injustificada en la población.

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Impacto En La Dinámica De Transporte Y Seguridad

La publicación viral señalaba preocupaciones específicas sobre la seguridad en establecimientos que prestan servicio a vehículos de carga pesada, afirmando que los presuntos autores despojaron de pertenencias a personas que tanqueaban sus vehículos. A pesar de que el sector de Membrillal es un punto estratégico para la logística de transporte, la autoridad confirmó que la supuesta vulneración no tuvo lugar. La desmentida busca preservar la confianza pública en los mecanismos de reporte y prevenir la creación de riesgos innecesarios en corredores viales fundamentales para la economía local.

Prevención Contra La Circulación De Fake News

El Distrito reiteró la importancia crítica de mantener una comunicación responsable para evitar la circulación de información falsa que afecte la tranquilidad de los habitantes. La desinformación en temas de seguridad puede tener consecuencias tangibles en la percepción de riesgo y en la dinámica social de las comunidades vulnerables. Las autoridades continúan monitoreando activamente las redes sociales para identificar y desmentir rápidamente cualquier narrativa no verificada que busque sembrar incertidumbre sobre hechos que no han ocurrido.