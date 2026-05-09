Alcaldía entrega oficialmente la Calle Colombia, beneficiando a más de 400 familias

El alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente la Calle Colombia en Olaya Herrera, una intervención que beneficia a más de 400 familias y representa una transformación significativa en el sector históricamente afectado por problemas de movilidad y acumulación de aguas lluvias.

El alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente la Calle Colombia en el barrio Olaya Herrera , beneficiando a más de 400 familias. La obra representa una transformación significativa en el sector históricamente afectado por problemas de movilidad y acumulación de aguas lluvias .

La intervención contempló la construcción de 793 metros lineales de pavimento en concreto rígido, ampliado inicialmente para cubrir 625 metros pero luego modificado con un aumento de 168 metros para atender las demandas de la comunidad. Además de la pavimentación, los trabajos incluyeron la construcción del sistema de alcantarillado para las familias ubicadas en el tramo final de la vía y la adecuación de un nuevo canal pluvial destinado a conducir las aguas lluvias hacia el caño Ricaurte.

La intervención buscó resolver una problemática histórica asociada al desbordamiento del canal Ricaurte y a las fuertes lluvias que afectaban de manera recurrente el sector, evidenciando las dificultades de infraestructura que enfrentaban cientos de familias de la zona. Durante el acto de entrega, el alcalde Dumek Turbay Paz aseguró que la obra representa una solución definitiva para la comunidad, expresando que ‘La Calle Colombia deja de ser noticia por inundaciones y pasa a ser ejemplo de que cuando hay voluntad, los problemas históricos se resuelven’





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