El Distrito Distrital revela el balance 2026 de la Política Pública para Vendedores Informales con más de 14.500 caracterizados y apoyos en educación y economía.

La Administración Distrital de Medellín presentó el balance institucional correspondiente al año 2026 sobre la ejecución de la Política Pública para el Vendedor Informal y sus Familias. Este reporte detalla los resultados operativos alcanzados durante la vigencia, destacando la entrega de más de 1.140 becas y créditos condonables, además de la asignación de cerca de 2.500 créditos financieros para esta población específica.

Desglose de Becas y Créditos Financieros 2026

La Alcaldía reportó más de 1.140 becas y créditos condonables y cerca de 2.500 créditos para esta población durante 2026, cifras que corresponden al balance acumulado de una política pública vigente y no a una convocatoria nueva lanzada recientemente. Estas cifras se obtuvieron mediante el trabajo articulado de diferentes entidades distritales, evidenciando la ejecución de programas ya establecidos enmarcados en el Acuerdo 042 de 2014.

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En 2026 se entregaron más de 1.140 becas y créditos condonables a través de Sapiencia, como parte central de la oferta educativa para esta población y sus familias. El reporte oficial aclara que estas cifras no representan un anuncio de una nueva línea de financiamiento educativo, sino el cierre de actividades de la estrategia actual. La Administración informó que más de 14.500 vendedores y familiares fueron caracterizados para facilitar su acceso a programas de desarrollo social y económico.

Articulación Institucional y Roles de las Entidades

La intervención se desarrolla mediante la Política Pública para el Vendedor Informal y sus Familias, adoptada por el Acuerdo 042 de 2014 y reglamentada mediante el Decreto 0202 de 2022. Su implementación articula a más de 15 dependencias y entidades descentralizadas del Distrito, coordinando esfuerzos que van más allá de la simple autorización espacial. El subsecretario de Espacio Público, David Ramírez Jiménez, explicó que la coordinación busca acercar a los vendedores una oferta de atención integral.

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En paralelo al componente educativo, la Secretaría de Desarrollo Económico colocó cerca de 2.500 créditos mediante mecanismos de financiamiento distintos. El dato refleja una línea de apoyo financiero dentro de la estrategia, separada conceptual y operativamente de los mecanismos educativos condonables gestionados por Sapiencia. El comunicado oficial no presenta esas dos cifras como si se tratara de un mismo producto o de beneficiarios necesariamente diferentes, manteniendo la distinción entre apoyo formativo y capital de trabajo.

Impacto en Salud, Alimentación y Formalización

La estrategia incluye componentes críticos de bienestar social que impactan directamente la calidad de vida de los beneficiarios. Durante 2026 se expidieron más de 2.400 actos administrativos de autorización, según la Alcaldía, resultado que forma parte del componente de formalización social y acompaña las acciones de atención. Las cifras hacen parte de un balance institucional y no significan que todas las personas caracterizadas hayan recibido la totalidad de los beneficios disponibles.

El informe también recoge apoyos tangibles en alimentación y salud preventiva. Más de 1.200 vendedores informales recibieron paquetes alimentarios y 411 participaron en procesos de educación nutricional, de acuerdo con las cifras divulgadas. Por medio del programa Buen Comienzo se atendió a 173 niños menores de cinco años, hijos de vendedores informales y sus familiares, demostrando que la política contempla al grupo familiar completo y no únicamente a la persona que desarrolla actividad económica en la vía pública.

Resultados Educativos y Actividades Recreativas

La Administración también reportó acciones educativas en seguridad y salud en el trabajo para más de 1.500 vendedores, fortaleciendo la protección laboral de este sector. A esto se suma la celebración del Día del Vendedor Informal, que reunió a más de 6.000 personas, consolidando espacios de convivencia y reconocimiento social. La inclusión de esta población amplia refleja un cambio de enfoque hacia la integralidad en la atención pública.

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En el ámbito del deporte y la recreación, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Inder) reportó beneficios para más de 3.780 personas durante el año. Este componente se suma a los programas educativos y económicos, sin que sus cifras deban sumarse matemáticamente para establecer un número único de beneficiarios. Una misma persona puede participar en distintas actividades y ser contada en múltiples componentes del balance institucional sin que esto altere la veracidad de los datos reportados.