Alcaldí de Cartagena desmiente propuesta de instalar letras en Cerro de la Popa

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha asegurado que la iniciativa de instalar letras tipo "Hollywood" en el Cerro de la Popa no es viable debido a la composición geológica del lugar y su inestabilidad. Además, ha informado sobre las obras de estabilización y mitigación de riesgos en el Cerro de la Popa.

El alcalde de Cartagena , Dumek Turbay, aseguró que la instalación de letras en el Cerro de la Popa no es viable. Estos son los motivos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció sobre la propuesta de instalar letras "Hollywood" en el Cerro de la Popa. Durante el fin de semana, se hizo viral en las redes sociales la propuesta de instalar letras de "Cartagena" en el Cerro de la Popa, como un nuevo atractivo turístico para esta zona de la ciudad.

Hace algunos meses, precisamente en enero, la Alcaldía de Cartagena inauguró un mirador en el sector, al tiempo que habilitó una nueva vía de acceso hacia al convento, por lo cual con las letras se buscaría seguir impulsando el turismo. La iniciativa tuvo voces a favor y en contra, sin embargo, el alcalde Dumek Turbay rápidamente le salió al paso a estas declaraciones y afirmó que tal propuesta no era viable para un sitio con las complejidades del Cerro de la Popa.

"La Popa es inestable, sufre de vulnerabilidad geotécnica y no permite cargas. Su origen es marino, de rocas calcáreas, areniscas y arcillosas. Tiene fallas y fracturas que, sin haber sido corregidas por completo, no permiten presiones adicionales. Tiene procesos de erosión y movimientos de ladera.

Difícil lo de las letras", indicó. El mandatario enfatizó en que la composición geológica del Cerro de la Popa es muy distinta a la del Monte Lee, en la Sierra de Santa Mónica en California (Estados Unidos), donde están ubicadas las letras de Hollywood.

"No es viable. Además, La Popa es Bien de Interés Cultural Nacional y Reserva Forestal. En 2025, a través de nuestra Secretaría de Infraestructura, culminamos en un 100% el proyecto de estabilización del Cerro de la Popa, donde se logró mitigar el riesgo de deslizamientos. Las intervenciones principales fueron en el sector Salto del Cabrón", indicó.

La Alcaldía de Cartagena ha adelantado diferentes intervenciones para la mitigación del riesgo en el Cerro de la Popa. En la zona del Salto del Cabrón se adelantó la construcción de muros anclados, se hicieron obras de estabilización, drenajes y se llevaron a cabo acciones de revegetalización. Así mismo, para prevenir deslizamientos que puedan afectar a la población asentada en las faldas, se estabilizaron taludes deteriorados y se realizaron acciones para la mitigación del movimiento de masas en las laderas.

El pasado mes de enero, la Alcaldía de Cartagena inauguró un nuevo mirador turístico en el Cerro de la Popa, el cual ofrece una vista panorámica de la ciudad y busca fortalecer el turismo en esta zona la ciudad. La obra hizo parte de la construcción de la nueva vía Loma Fresca-La Popa, que a su vez hace parte del Circuito Vial del Norte, un programa de la Secretaría de Infraestructura que busca mejorar las condiciones de la malla vial en este sector.

Por otro lado, la iniciativa que sí ha tenido respaldo por parte de la Alcaldía de Cartagena es la del teleférico "Kalamarí" que permitirá el acceso por cable a la cima del Cerro del Popa. Este proyecto, aún en estructuración, conectará además con puntos como la Terminal de Cruceros, el Mercado de Bazurto y el Centro Histórico. De esta manera, además de fomentar el turismo, contribuirá a mejorar la movilidad de la ciudad y a descongestionar las vías.

Este sería el trazado del teleférico Kalamarí, que llegaría hasta la cima del Cerro de la Popa





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