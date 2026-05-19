Alcalde Carlos Fernando Galán confirma hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, desaparece su estilista de Bosa tras un centro estético en Bogotá

Este texto confirma la confirmación de Yulixa Toloza, una estilista de famosa agencia, que desapareció luego de una lipólisis láser y fue hallada asesinada por dos personas capturadas por la policía.

Alcalde Carlos Fernando Galán confirma hallazgo de cuerpo de Yulixa Toloza , desaparecida tras procedimiento estético en Bogotá: 'Fue un asesinato' Este texto confirma el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza luego de su desaparición tras un procedimiento estético en Bogotá.

El cuerpo fue encontrado en el municipio de Apulo, en Cundinamarca, y será trasladado a Medicina Legal. En este lugar, se realizó una lipólisis láser, una técnica que se ofertaba en un centro estético por menos de 4 millones de pesos. La estilista de Bosa, Yulixa Toloza, ya había mostrado signos de debilidad y desorientación en videos grabados en el centro estético donde realizaba la lipólisis.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que no fue una mala práctica médica el asesinato a Yulixa





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