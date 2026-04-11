Alcalde Char critica la 'paz total' del Gobierno Petro por extorsión en Barranquilla

El alcalde Alejandro Char denuncia el impacto de la extorsión en el barrio Bellarena y critica la política de 'paz total' del Gobierno Petro, señalando que ha empeorado la situación de seguridad en la ciudad. Destaca el cierre de comercios y la sensación de inseguridad entre los residentes.

En una jornada por las calles de Bellarena , el alcalde Alejandro Char transformó su encuentro con los vecinos en una crítica directa a la política de ' paz total ' impulsada por el Gobierno Petro . Durante su recorrido, frente a los habitantes, el alcalde declaró: “Esto es lo que nos ha traído la paz total , todo el barrio extorsionado, a los únicos que cuidan es a los bandidos”.

Con estas palabras, el alcalde vinculó directamente la estrategia gubernamental con el clima de temor que, según los residentes, se ha instaurado en el sector. Char describió un barrio donde las familias se protegen tras rejas y los negocios han sido obligados a cerrar sus puertas debido a las amenazas. “La gente de bien tiene que invertir en rejas. Es como si vivieran en una cárcel”, afirmó, haciendo referencia a la inversión en seguridad que los habitantes se han visto forzados a realizar para protegerse. Según Char, la “gente honrada” se ve obligada a permanecer enclaustrada mientras los criminales actúan con ventaja. \El alcalde enfatizó que la extorsión impacta de manera generalizada en el sector. “Todo el barrio está extorsionado”, afirmó, recogiendo las denuncias que le fueron presentadas durante su recorrido. Adicionalmente, se refirió al efecto directo que esta inseguridad tiene en el comercio local: “Me informan que apenas una tienda permanece abierta. Todas las demás han cerrado”. Para Char, Bellarena se ha convertido en un reflejo de lo que, a su juicio, está ocurriendo en otros puntos de la ciudad: negocios que se ven forzados a cerrar por temor a los cobros ilegales. En febrero de este año, el Gaula de la Policía informó sobre la captura de 14 individuos y la aprehensión de dos menores en una operación contra estructuras dedicadas a la extorsión en Barranquilla y municipios cercanos. En esta operación se incautaron armas, dinero y material intimidatorio utilizado para presionar a los comerciantes. \Semanas después, a principios de marzo, un megaoperativo resultó en la captura de 18 presuntos extorsionistas, entre ellos individuos que, según las investigaciones, utilizaban videollamadas para amenazar a sus víctimas y obtener ganancias criminales estimadas entre 200 y 250 millones de pesos mensuales. Paralelamente, la Alcaldía de Barranquilla ha anunciado una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quienes proporcionen información que conduzca a la captura de delincuentes dedicados a la extorsión, una medida que se incluye en una estrategia conjunta con la Policía y el Ejército para contener a las bandas criminales que se enfocan principalmente en los comerciantes de los barrios populares y zonas comerciales. A pesar de estos golpes y anuncios, Char insiste en que, en áreas como Bellarena, persiste la sensación de que el problema sigue vigente y afecta especialmente a los pequeños negocios que no pueden soportar los cobros ilegales ni el temor a las represalias. Esta no es la primera vez que el alcalde expresa este tipo de declaraciones. De hecho, en eventos nacionales recientes, también ha denunciado la situación. Específicamente, en marzo, durante un encuentro de Asocapitales, afirmó: “Hoy las ciudades están asfixiadas por la extorsión y la actividad de las bandas criminales”





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