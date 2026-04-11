Alcalde Char critica la política de paz total durante visita a Bellarena y denuncia aumento de la extorsión

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aprovechó una visita al barrio Bellarena para cuestionar la política de paz total del gobierno nacional, relacionando el aumento de la extorsión con la estrategia de seguridad actual. Residentes y comerciantes expresan preocupación por la inseguridad y el impacto en la actividad comercial.

En medio de una visita al barrio Bellarena , el alcalde de Barranquilla , Alejandro Char , transformó su conversación con la comunidad en una declaración directa contra la política de paz total. Desde las calles del sector, el mandatario no solo escuchó las quejas de los vecinos, sino que también presentó una crítica abierta al enfoque de seguridad del Gobierno nacional.

Frente a residentes y comerciantes, Char afirmó que la situación de inseguridad que se vive en la zona es el resultado de una estrategia que, en su opinión, no ha logrado frenar el avance de las organizaciones criminales. En su intervención, relacionó directamente el incremento de la extorsión con lo que calificó como una política que favorece a los criminales por encima de la ciudadanía. El alcalde describió un escenario marcado por el temor diario. Según explicó, muchas familias han optado por reforzar sus casas con rejas y sistemas de seguridad, en una dinámica que, dijo, convierte la vida del vecindario en una experiencia de aislamiento. Para Char, esta situación refleja un deterioro progresivo de las condiciones de convivencia en áreas populares.\Uno de los puntos más cruciales señalados durante la visita fue el impacto de la extorsión en el comercio. De acuerdo con lo manifestado por los habitantes del sector, varios negocios se han visto obligados a cerrar debido a la presión de cobros ilegales y amenazas constantes. El alcalde advirtió que esta realidad no solo afecta la economía, sino que también debilita el tejido social. La situación, según indicó, ha reducido significativamente la actividad comercial en Bellarena. Tiendas de barrio, que tradicionalmente funcionaban como puntos de encuentro comunitario, han desaparecido o luchan por sobrevivir. Este fenómeno, agregó, es una señal de alerta sobre la expansión de las economías ilegales en entornos urbanos. Las denuncias recogidas en el lugar coinciden con informes recientes de las autoridades. En febrero, el Gaula de la Policía llevó a cabo operativos en Barranquilla y municipios cercanos que permitieron la captura de varias personas vinculadas a redes de extorsión. Durante estas acciones se incautaron armas, dinero en efectivo y material utilizado para intimidar a comerciantes. A principios de marzo, un nuevo operativo resultó en la captura de presuntos miembros de estructuras dedicadas a este delito. Según las investigaciones, estas redes utilizaban métodos como videollamadas para amenazar a sus víctimas y obtener ingresos ilícitos que, en algunos casos, superaban los 200 millones de pesos mensuales. \En respuesta a esta situación, la administración distrital ha implementado medidas para fomentar la denuncia ciudadana. Entre ellas, se destaca el ofrecimiento de recompensas económicas para quienes proporcionen información que permita localizar y detener a los responsables de extorsión. Esta estrategia se lleva a cabo en coordinación con la Policía y el Ejército. Sin embargo, a pesar de los resultados operativos y los anuncios institucionales, la sensación de inseguridad persiste en sectores como Bellarena. Para el alcalde, esto demuestra que el problema no ha sido resuelto de raíz y continúa afectando especialmente a los pequeños comerciantes, quienes tienen menos capacidad para afrontar las presiones de grupos ilegales. Las declaraciones de Char no son aisladas. En diferentes escenarios, el mandatario ha insistido en que la extorsión se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las ciudades del país. En reuniones con otros alcaldes, ha advertido que este delito está asfixiando la economía urbana y deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos. En ese contexto, sus críticas a la política de seguridad nacional se inscriben en un debate más amplio sobre la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Mientras el Gobierno defiende su enfoque de diálogo y sometimiento, las autoridades locales reclaman medidas más firmes para proteger a la población. El caso de Bellarena, según el alcalde, refleja una problemática que se repite en otros sectores de Barranquilla y en distintas ciudades del país. La combinación de miedo, cierre de negocios y presión criminal establece un escenario que, advierten los expertos, requiere respuestas integrales que incluyan prevención, control y fortalecimiento institucional





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