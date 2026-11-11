Alcalde de Angostura enfrenta inhabilidad fiscal y pago de 218 millones

El alcalde Víctor Ignacio Medina Gómez de Angostura enfrenta una inhabilidad fiscal exigida por la Contraloría y la Procuraduría, con un saldo de 218.367.309,14 dólares. La sanción afecta su gestión y plantea la posibilidad de su sustitución.

En el pueblo de Angostura, en el norte de Antioquia, el alcalde Víctor Ignacio Medina Gómez se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Un certificado con una anotación fiscal obliga al funcionario a pagar 218.367.309 con 14 centavos y lo inhabilita para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado desde el 28 de septiembre de 2023 hasta el 27 de septiembre de 2031.

Detalles de la sanción fiscal y la inhabilidad

El documento de la Contraloría muestra un fallo fiscal contra Medina Gómez que lo condena al pago de 218.367.309,14 pesos. La Determinación proviene de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo. La soberanía del certificado se deriva de una certificación de antecedentes publicada en la página web del organismo de control.

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Acompañando al certificado de la Contraloría se encuentra el del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, que declara una inhabilidad del funcionario para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y que expira el 27 de septiembre de 2031.

Reacción de la administración y actores políticos

Los opositores políticos de la actual administración de Angostura han utilizado los documentos para cuestionar la legitimidad de Medina Gómez. Se plantea por qué, pese a la determinación de la procuraduría del mes pasado, el alcalde sigue en el cargo y no se ha iniciado ninguna acción por parte de la Gobernación.

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En la legislación colombiana, cuando un organismo de control dicta una inhabilidad o suspensión para un alcalde, el procedimiento legal establece dos escenarios posibles: si queda menos de la mitad del periodo para el cual fue electo, se citan nuevos comicios; si ha transcurrido más tiempo, se encarga al secretario de Gobierno y el partido debe enviar una terna al gobernador para que elija al supletorio. Como Medina Gómez fue electo para el periodo 1 de enero 2024 a 31 de diciembre 2027, lleva dos años, diez meses y diez días en el cargo, lo que activa el segundo escenario.

Posicionamiento del alcalde y de la Gobernación

Medina Gómez aseguró a este diario que la preocupación de la comunidad de 12.500 habitantes es un "persecución política" y que él y otras personas implicadas pagaron el monto exigido el 22 de octubre, apenas un día después de recibir la liquidación. Aclaró que el pago se realizó al conocer el fallo que había sido causado por una acción de tutela que presentó.

Entrevistado con un exmagistrado del Consejo de Estado, se confirmó que la anotación en los certificados es un indicio de que la sanción está vigente y que la Gobernación necesita recibir notificaciones de los organismos de control antes de iniciar los procesos de vacancia o designación de un interino. Tal notificación, hasta la fecha, no ha sido recibida por la administración departamental, según fuentes depueto informadas.

Impacto futuro y pasos a seguir

Con la firma de la inhabilidad y el pago pendiente, la gestión de Medina Gómez debe considerarse afectada. El mecanismo de sustitución, según la normativa, implicará la designación provisional del secretario de Gobierno, mientras los partidarios del alcalde presenten una terna al gobernador. La Gobernación de Antioquia debe iniciar el proceso de vacancia para que la autoridad pueda titular al interino y garantizar la continuidad del servicio público.

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El caso de Angostura pone de relieve la importancia de la transparencia y la rapidez en la actuación de los organismos de control y la Gobernación, para evitar que la legitimidad de los cargos públicos se vea comprometida por sanciones de carácter fiscal. Las autoridades deberán actuar con base en la normativa vigente y proteger el bienestar de los 12.500 habitantes de la comunidad local.