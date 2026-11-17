La administración de Alejandro Eder suspende a un colaborador tras video de agresiones racistas a Jazlí Carabalí en un CAI de Cali, con respaldo del presidente De la Espriella.

La administración distrital de Cali ha tomado medidas drásticas tras difundirse un video en el que se registra una agresión verbal de carácter racial contra una auxiliar de la policía. El alcalde Alejandro Eder confirmó que el presunto responsable, identificado como un colaborador de una entidad descentralizada del Distrito, ha sido suspendido de sus funciones y enfrenta procesos disciplinarios. Esta decisión responde a los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en el Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio Obrero.

Mecanismo de la agresión y registro digital

El incidente tuvo lugar cuando la auxiliar Jazlí Tatiana Carabalí Arroyo cumplía con su servicio junto a la patrullera Malory. Un hombre ingresó al recinto y comenzó a lanzar insultos y expresiones discriminatorias dirigidas específicamente contra el color de piel de Carabalí. Las imágenes, capturadas por las cámaras de seguridad o dispositivos cercanos, quedaron registradas y se difundieron rápidamente en plataformas digitales. Este material audiovisual sirvió como prueba clave para identificar la naturaleza racista de los ataques y activar las respuestas institucionales correspondientes.

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Posición del presidente y respaldo gubernamental

El presidente Abelardo De la Espriella rechazó contundentemente las agresiones verbales y los actos de discriminación racial contra la funcionaria. De la Espriella aseveró que ninguna mujer, y mucho menos una integrante de la fuerza pública que porta el uniforme, debe soportar humillaciones por su origen étnico. El mandatario dispuso de inmediato acompañamiento psicológico y jurídico para la uniformada, asegurando que los responsables responderán ante la justicia. Reiteró que su Gobierno no tolerará el racismo, la discriminación ni ninguna forma de violencia contra las mujeres.

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Reacciones institucionales y homenaje oficial

Dos días después de los hechos, el martes 17 de noviembre, Carabalí participó en un encuentro con medios de comunicación. El alcalde Alejandro Eder la recibió para rendirle un homenaje y anunciar medidas contra el presunto responsable, destacando su profesionalismo. Eder confirmó que el individuo estaba vinculado como colaborador de una entidad descentralizada, lo que motivó su suspensión inmediata. La administración distrital no se limitó al rechazo público, sino que ejecutó acciones concretas para garantizar la seguridad y dignidad de la funcionaria.

Impacto social y pasos siguientes en la justicia

La joven, quien lleva nueve meses en la institución, mantuvo la compostura frente a la agresión sin responder con violencia. Carabalí aprovechó el espacio para agradecer la solidaridad recibida y expresar su deseo de que ningún otro ciudadano pase por situaciones similares. La agresión expone la realidad de la discriminación racial hacia quienes sirven a la ciudadanía. Los procesos disciplinarios continuarán mientras se determinan las consecuencias legales para el colaborador suspendido.