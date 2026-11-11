Alcalde de Cali ofrece hasta 20 millones de recompensa tras atentado a RCN

El alcalde Alejandro Eder anunció una recompensa máxima de 20 millones de pesos para quien aporte datos que lleven a la captura de los responsables del ataque sobre las instalaciones de RCN en Cali, reiterando su defensa de la libertad de prensa.

El alcalde del Valle del Cauca, Alejandro Eder, dio a conocer una recompensa hasta 20 millones de pesos para la captura de los responsables del atentado sobre la sede de RCN en Cali, reiterando su oposición a la intimidación de los medios de comunicación y comprometiéndose a trabajar con la Fuerza Pública en el esclarecimiento del hecho.

Recompensa de 20 millones por la captura de los responsables

Eder anunció en una rueda de prensa el 11 de noviembre que su alcaldía ofrecía la suma máxima menciona y especifica que la oferta estará vinculada exclusivamente a información que permita identificar y capturar a los perpetradores del ataque. El administrador distrital destacó que la campaña de búsqueda incluye todos los canales de información y la cooperación de la tipografía y la policía regional.

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Respuesta del gobierno y apoyo a la prensa

El anuncio se dio tras la explosión registrada durante la madrugada sobre el frente de las instalaciones de RCN Radio y Notas RCN, provocando daños materiales menores y sin heridos. El alcalde Eder, junto a la gobernadora Dilian Francisca Toro y el Ministerio de Defensa, condenó la violencia y la intimidación contra periodistas y trabajadores de medios. "La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación", expresó en su declaración.

Procedimiento y seguimiento de la investigación

La respuesta ciudadana y el despliegue de recursos incluyen la inspección de la zona por personal antiexplosivo, el análisis de las pruebas y la coordinación con cuerpos de inteligencia para identificar la cadena de actuación. La Jefatura de Policía y los servicios forenses se hallan en proceso de recabar datos que permitan determinar el modus operandi y la pertenencia al detonador.

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Antecedentes y contexto de la amenaza a la prensa

Este hecho se produce a continuación de varias alertas sobre amenazas a medios en el país. El Consejo Gremial Nacional también rechazó la intimidación y pidió una investigación exhaustiva y la protección de los periodistas, mientras el gobierno nacional reiteró su compromiso de garantizar la seguridad del ejercicio periodístico.

Perspectivas futuras y próximos pasos

La administración de Cali planea usar la recompensa ofrecida como incentivo para que la ciudadanía aporte pistas útiles. Se prevé que, en las próximas semanas, se haya determinado la identidad de los sospechosos y se inicie el proceso de captura, acompañado de una difusión pública de los avances de la investigación. Este curso de acción reforzará el mensaje de la alcaldía de que "en Cali no nos van a intimidar" y buscará restaurar la confianza en la seguridad de los medios locales.