Alcalde de Cali Rechaza Atentado con Buseta Bomba contra la Tercera Brigada

El alcalde Alejandro Eder condenó el ataque terrorista contra instalaciones militares en Cali y anunció una recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables. Se activó un plan candado y se evalúan medidas para fortalecer la seguridad en la ciudad.

El alcalde de Cali , Alejandro Eder, condenó enérgicamente el reciente ataque terrorista perpetrado con un vehículo tipo buseta cargado con explosivos contra las instalaciones de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, ubicado en el sur de la ciudad, durante la mañana de este 24 de abril.

El incidente ha generado una profunda preocupación en la ciudad y ha reavivado el debate sobre la seguridad y la creciente amenaza del crimen organizado y el narcoterrorismo. El mandatario local describió la situación como una clara ofensiva criminal contra Cali, enfatizando que la ciudad se ha convertido nuevamente en un objetivo para grupos terroristas.

En un mensaje directo a la ciudadanía, Eder hizo un llamado urgente a la unidad y la coordinación entre todos los niveles del Estado para enfrentar con determinación a estos grupos delictivos que buscan desestabilizar la región. Subrayó la necesidad de una respuesta contundente y coordinada para proteger a los habitantes de Cali y restaurar la confianza en las instituciones.

Según los primeros informes proporcionados por las autoridades, el ataque se produjo en las inmediaciones del cantón militar Pichincha, perteneciente a la Tercera División del Ejército. Afortunadamente, hasta el momento, se ha confirmado solo un herido, evitando una tragedia mayor. Los atacantes intentaron detonar dos artefactos explosivos, pero solo uno de ellos logró su objetivo. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad impidió que el segundo artefacto causara más daños.

Inmediatamente después del incidente, se activó un exhaustivo 'plan candado' en toda la zona, con el objetivo de acordonar el área, controlar el acceso y facilitar la investigación para identificar y capturar a los responsables. El alcalde Eder anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos para cualquier persona que proporcione información que conduzca a la captura y judicialización de los perpetradores de este atentado.

Eder hizo un llamado a la colaboración ciudadana, instando a cualquier persona con información relevante a ponerse en contacto con las autoridades. El alcalde también extendió su llamado a la unidad al presidente Gustavo Petro, al ministro de Defensa y a las fuerzas vivas de la ciudad, enfatizando que solo trabajando juntos se podrá garantizar la seguridad de Cali.

El mandatario local se dirigió personalmente a la Tercera Brigada del Ejército, donde se llevó a cabo un consejo de seguridad regional de emergencia para evaluar la situación y coordinar una respuesta integral. Durante el consejo de seguridad, que contó con la participación de autoridades civiles y militares, se analizó en detalle la situación de orden público en la ciudad y se definieron una serie de medidas para fortalecer la seguridad.

Estas medidas incluyen un aumento de la presencia policial y militar en las calles, el fortalecimiento de los controles de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad y la implementación de nuevas estrategias de inteligencia para prevenir futuros ataques. Además, se acordó intensificar la investigación para identificar a los responsables del atentado y llevarlos ante la justicia.

El alcalde Eder reiteró su solicitud al Gobierno Nacional para que refuerce las capacidades de seguridad de Cali y garantice la protección de los ciudadanos frente a este tipo de amenazas. Enfatizó la necesidad de invertir en tecnología, capacitación y recursos humanos para fortalecer las fuerzas de seguridad y mejorar su capacidad de respuesta.

El alcalde también destacó la importancia de abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, para prevenir que jóvenes sean reclutados por grupos delictivos. La situación en Cali sigue siendo tensa, y las autoridades están trabajando arduamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y restaurar la normalidad en la ciudad.

La corresponsal de El Tiempo, Carolina Bohórquez, reporta desde Cali que la comunidad está consternada por este nuevo ataque y exige una respuesta firme y efectiva por parte de las autoridades





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