Alcalde de Cartagena Condena Coerción a Turistas por Raperos Callejeros e Implementa Medidas

Un video viral que muestra a raperos callejeros acosando a turistas en el Centro Histórico de Cartagena ha llevado al alcalde Dumek Turbay a condenar los hechos, calificarlos como coerción y anunciar medidas inmediatas para regular la actividad y garantizar la seguridad de los visitantes.

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales ha reavivado el debate sobre los denominados raperos del Centro Histórico de Cartagena y la delgada línea que separa su expresión cultural de la coacción hacia los turistas. Las imágenes muestran a una pareja de visitantes extranjeros siendo abordados por al menos cuatro artistas callejeros que, en pleno día y en una concurrida calle, inician una improvisación musical muy cerca de ellos.

Desde los primeros instantes, la turista, visiblemente incómoda y expresándose en inglés, solicita reiteradamente que la dejen pasar y manifiesta su desinterés en la actuación. Sin embargo, los raperos no solo ignoran sus peticiones, sino que intensifican su accionar, rodeando a la pareja, obstruyendo su camino y presentando sus gorras para exigir dinero. La situación se torna tensa cuando, ante la insistencia, uno de los turistas entrega un billete de 50.000 pesos, mientras que el otro añade 10.000 pesos más. A pesar de estas contribuciones, la presión continúa. Los artistas callejeros bloquean el paso y persisten en su demanda, mientras la turista expresa su frustración y su deseo de seguir adelante. La mujer, en un intento por resolver la situación, vuelve a entregar dinero, esta vez billetes de 2.000 y 5.000 pesos, los cuales uno de los raperos rechaza explícitamente, exigiendo un billete de 50.000 pesos, similar al entregado previamente. Este episodio, calificado por muchos como vergonzoso e intimidante, ha generado una fuerte reacción en línea, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, no se ha hecho esperar. El mandatario utilizó su cuenta en la red social X para condenar enérgicamente los hechos y anunciar medidas inmediatas. Turbay declaró que el comportamiento exhibido en el video constituye una coerción que se disfraza de expresión cultural, recordando que estas conductas ya habían sido objeto de diálogo previo con algunos colectivos de artistas urbanos, quienes, según afirmó, no cumplieron con los acuerdos establecidos. Las autoridades, bajo la dirección de la Policía Metropolitana de Cartagena, ya se encuentran trabajando para identificar a los implicados, y el alcalde advirtió que habrá consecuencias, enfatizando que se trata de ejercer autoridad y no de una persecución. En respuesta a la polémica, se ha convocado una mesa de trabajo interinstitucional que incluirá a la Gerencia de Espacio Público, la Oficina de Asuntos Étnicos, la Secretaría del Interior, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Secretaría de Turismo y la Policía Metropolitana. El propósito de esta reunión será establecer un diálogo con los raperos y colectivos urbanos, y, de manera crucial, diseñar una estrategia de intervención con controles, límites y compromisos claros. El incumplimiento de estos acuerdos acarreará sanciones severas. La Gerencia de Espacio Público será la encargada del seguimiento a estos compromisos, los cuales se harán públicos. El alcalde aprovechó la ocasión para ofrecer disculpas a la turista afectada en nombre de la ciudad y reafirmó el compromiso de la administración distrital para evitar que este tipo de situaciones, que no reflejan la verdadera experiencia turística de Cartagena, se repitan en el futuro. La administración busca ahora un marco regulatorio que ordene esta actividad, establezca límites definidos y armonice la importancia del turismo para la ciudad con el empleo informal y la convivencia ciudadana, enfrentando el desafío constante de equilibrar estos elementos





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