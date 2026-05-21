Alcalde de Chapinero Centro impidió actividades de un establecimiento estético por falta de documentación

La medida tomada por las autoridades corresponde a un establecimiento que no contaba con la documentación obligatoria para su funcionamiento y afecta a sus servicios estéticos y de belleza.

Las autoridades impusieron una medida de suspensión temporal de actividades por 10 días a un establecimiento que no contaba con la documentación obligatoria para su funcionamiento, bajo el liderazgo del alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

Durante el recorrido, las autoridades impusieron una medida de suspensión temporal de actividades por 10 días a un establecimiento y sancionaron a otros dos locales del sector. Catherine Chaves Hernández, alcaldesa local de Chapinero, indicó que "la salud y la seguridad de la ciudadanía en la localidad dependen del cumplimiento de las normas. Estos cierres corresponden a la aplicación de la ley a establecimientos que operan sin los requisitos.

Todo lugar que preste servicios estéticos y de belleza en nuestra localidad debe contar con las garantías legales y sanitarias.





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