Diego Mauricio Grisales asegura que no agredió a Luz Adriana Morales, pero la Fundación Flip pide a la Procuraduría investigar la vulneración a la prensa en Guarne.

El alcalde de Guarne, Diego Mauricio Grisales, ha emitido un comunicado oficial tras el incidente ocurrido durante un acto institucional del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. El mandatario sostuvo que su actuación se limitó a pedir la cese de una grabación no autorizada de su persona. Grisales afirmó categoricamente que no hubo violencia física ni gestos agresivos contra la periodista Luz Adriana Morales, integrante del medio de comunicación Hora 12.

Detalles del incidente institucional

La situación se desarrolló al finalizar el encuentro en el colegio La Inmaculada Concepción, ubicada en el municipio de Guarne. Según la versión oficial, tres ciudadanos afectados por el proyecto de vivienda Arrayanes se aproximaron al espacio para exponer sus quejas. El proyecto inmobiliario enfrenta dificultades graves debido a la suspensión de las obras y la pérdida de recursos de los inversionistas.

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Diego Mauricio Grisales explicó que, al ingresar la periodista Luz Adriana Morales con su dispositivo móvil, él manifestó inmediatamente su desautorización para realizar grabaciones en ese recinto. El edil propuso realizar una entrevista exclusiva una vez concluida la jornada oficial, aclarando que no existía una agenda programada para ello. Grisales enfatizó que esta propuesta reflejaba su disposición abierta al diálogo, a pesar de las circunstancias del momento.

Negación de agresión física

El alcalde reafirmó que su única conducta fue elevar el tono de voz para hacer respetar sus instrucciones. Indagó que ya había solicitado en tres oportunidades anteriores el cese de la grabación, pero su petición fue ignorada. Grisales declaró que no hubo empujones, golpes ni insultos por parte de su equipo de seguridad o suyo propio.

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El gobernador local aclaró que la tensión verbal fue una respuesta a la persistencia de la grabación a pesar de las advertencias claras. Negó cualquier intención de arrebatarle el teléfono celular a la periodista o de obstaculizar su labor informativa mediante acciones físicas. La versión del mandatario se centra en la defensa de la privacidad del espacio institucional durante un evento oficial.

Reacción de la Fundación para la Libertad de Prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitió un comunicado oficial rechazando cualquier comportamiento que ponga en riesgo la integridad de los comunicadores. La organización sindicalizó que el esquema de seguridad de Diego Mauricio Grisales habría acorralado a Luz Adriana Morales para forzarla a abandonar el recinto. Flip solicitó una revisión inmediata de los hechos.

La denuncian de la agremiación incluye detalles sobre presiones psicológicas y posibles intentos de despojo del equipo de grabación. Flip ha instado a la Procuraduría General de la Nación a abrir una indagación formal para determinar si existieron faltas disciplinarias por parte del alcalde y su personal de escoltas. La solicitud apunta a establecer responsabilidades y aplicar las sanciones legales correspondientes.

Consecuencias y revisión disciplinaria

El caso ha generado un debate sobre los límites entre la seguridad institucional y el derecho a la información. La Procuraduría debe ahora evaluar las declaraciones de ambas partes y el comportamiento de los agentes de seguridad presentes. Este proceso determinará si se vulneraron los derechos fundamentales de la periodista o si se respetó la normativa sobre el uso de espacios públicos.

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La Alcaldía de Guarne mantiene su postura de transparencia, asegurando que no se cometieron agresiones. Sin embargo, la presión de la sociedad civil y los medios de comunicación sigue vigente. El resultado de la investigación de la Procuraduría definirá el rumbo legal y político para el edil y su equipo administrativo en los próximos días.