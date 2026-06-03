Alcalde de Medellín califica de terroristas a encapuchados que incitaron disturbios en la Universidad de Antioquia

Federico Gutiérrez responsabilizó a grupos violentos, no a estudiantes, por los disturbios que obligaron a evacuar el campus y cerraron vías principales. Anunció política de cero tolerancia y respaldó acción policial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, emitió declaraciones contundentes después de los disturbios ocurridos en la Universidad de Antioquia, calificando a los responsables como grupos terroristas y no como estudiantes.

Su reacción se produjo tras los hechos de alteración del orden público del miércoles 3 de junio, que obligaron a evacuar el campus y causaron cierres en importantes vías del norte de la ciudad, como la avenida Barranquilla, la avenida Ferrocarril y parte de la avenida Regional. El mandatario local aseguró que los encapuchados involucrados en los enfrentamientos con la fuerza pública no representan a la comunidad universitaria y que sus actos representan un daño para la institución, Medellín y Colombia.

Además, respaldó la actuación de la Policía Nacional y afirmó que su instrucción es mantener el orden, sin permitir violaciones a la ley o la Constitución, independientemente de posibles apoyo políticos externos. Gutiérrez vinculó los disturbios con las llamadas primeras líneas, señalando que buscan replicar escenarios de violencia vividos en protestas anteriores. También afirmó que algunos de los encapuchados provienen de otras regiones del país.

Las autoridades realizaron operativos de control y capturaron a una persona en los alrededores de la universidad, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes. La Alcaldía reiteró su política de cero tolerancia frente a alteraciones del orden público, mientras se mantuvo el monitoreo de la situación y las restricciones viales durante varias horas





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Disturbios Universidad De Antioquia Federico Gutierrez Medellin Primera Línea Terrorista Orden Público Medellín Alteración Universidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feid sorprende a estudiantes de la Universidad de Antioquia en la apertura de la Semana EstudiantilEl artista urbano colombiano Feid hizo una aparición inesperada en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Antioquia durante la inauguración de la Semana Estudiantil, generando euforia entre los estudiantes y convirtiendo el evento en tendencia en redes sociales. La visita, impulsada por el vínculo familiar del cantante con la institución -su padre es profesor de la Facultad de Artes- y respaldada por su fundación Good Kidz, formó parte de una jornada que combinó presentaciones musicales de agrupaciones universitarias y reflexiones sobre la vida académica.

Read more »

Feid apareció de sorpresa en la Universidad de Antioquia y para muchos expuso su postura políticaEl cantante paisa estuvo acompañado por sus padres antes de sorprender a los estudiantes de la universidad pública.

Read more »

Por desmanes con explosivos en la Universidad de Antioquia hay cierre total de la calle BarranquillaSegún quedó captado en varios videos ciudadanos, en el campus central de esa institución, ubicado en el nororiente de la ciudad, se estarían presentan...

Read more »

Violencia en la Universidad de Antioquia: encapuchados causan desmanes y suspenden actividadesUn grupo de 40 encapuchados irrumpió en la Universidad de Antioquia, causando desmanes que obligaron a suspender actividades académicas y administrativas. El secretario de Seguridad reveló una foto con un arma de paintball. Las autoridades investigan.

Read more »