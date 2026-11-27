El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, rompió en llanto en el Congreso al denunciar que el 90% de los afectados no recibe subsidios tras el sismo.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, rompió a llorar durante una audiencia pública realizada el jueves en el Salón Santuario del Centro de Convenciones de la Villa Olímpica. La conmovedora escena ocurrió ante la Comisión Accidental Bicameral del Congreso de la República, donde se discutió la respuesta gubernamental ante el devastador terremoto de magnitud 7,4 que azotó la región.

Denuncia emocional ante la Comisión Bicameral

Salazar Peláez expresó su profundo dolor y frustración al informar que cerca del 90 por ciento de las 1.003 personas afectadas en Pereira no ha recibido ningún tipo de asistencia. La ciudad, que fue una de las más golpeadas por la catástrofe natural, enfrenta una crisis humanitaria donde miles de hogares permanecen sin soluciones concretas tras tres meses de la tragedia.

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La sesión también abordó la situación de las más de 4.505 personas heridas y los más de 300 fallecidos registrados tras el sismo del 10 de agosto. Los ciudadanos han manifestado su inconformidad ante la falta de claridad y retrasos en la entrega de subsidios y en los planes de reconstrucción de sus viviendas dañadas.

Recaudo de la DIAN supera metas por alivio tributario

En un hecho administrativo paralelo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó $3,17 billones de pesos por concepto de beneficios asociados a la reducción de sanciones e intereses. Esta medida, establecida mediante el Decreto Legislativo 1419 de 2026, busca facilitar la normalización de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en todo el país.

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Con estos resultados, la DIAN superó la meta de recaudo de $2,7 billones que había sido fijada inicialmente para esta medida de alivio fiscal. La recaudación total generó 335.101 recibos de pago entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2026, con la participación de 161.304 contribuyentes que se acogieron a los beneficios.

Bogotá concentró el mayor aporte con $1,30 billones, equivalente al 41,1 por ciento del total, seguida de Medellín con $453.365 millones (14,3 por ciento) y la Dirección Seccional Operativa de Grandes Contribuyentes con $394.892 millones (12,5 por ciento). Estas tres direcciones sumaron cerca del 68 por ciento de lo recaudado con el alivio.

Faltan respuestas concretas para los damnificados

Solo el 10 por ciento restante de los afectados ha recibido apoyo, correspondiendo principalmente a comerciantes y a personas que comienzan a acceder al subsidio de un mes de arrendamiento. Durante la sesión, el nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, se conectó a través de internet para atender las consultas, aunque no asistió presencialmente.

La audiencia dejó en evidencia que, tras tres meses, las familias damnificadas siguen esperando respuestas, ayudas urgentes y un mayor acompañamiento por parte del Gobierno Nacional. No es la primera vez que Salazar muestra su vulnerabilidad; pocos días después del terremoto, también lloró durante una entrevista periodística al referirse a la situación crítica de su ciudad.

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Los sectores restantes mostraron recaudos menores, con Cali en $160.311 millones (5,1 por ciento), Barranquilla en $134.999 millones (4,3 por ciento), Cartagena en $103.305 millones (3,3 por ciento), Bucaramanga en $101.76 millones (3,2 por ciento) y Villavicencio en $53.604 millones (1,7 por ciento).