Alcalde de Puerto Berrío invocado a París como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles

El Alcalde de Puerto Berrío, Robinson Baena, ha sido invitado a recibir un importante nombramiento honorífico en Francia por sus esfuerzos en materia de sostenibilidad ambiental. El acto se celebrará en París durante el 10° Foro Global - Ciudades Sostenibles, en el marco del cual se otorgará su nombramiento como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles.

El pasado 4 de abril, la Alcaldía de Puerto Berrío anunció que su mandatario local, Robinson Baena, iba a ser distinguido con un importante " nombramiento honorífico " en Francia, a raíz de sus esfuerzos en materia de sostenibilidad ambiental que han beneficiado al municipio.

El mensaje venía acompañado de una carta enviada desde la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles, el Instituto Mejores Gobernantes AC y Red Gobierno, invitándoles al acto en París. Según la carta, Baena es invitado a recibir el nombramiento como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles en París, como reconocimiento a su liderazgo y compromiso con un municipio más sostenible. Estas entidades buscan implementar las mejores prácticas de tecnología, cuidado del agua y sostenibilidad ambiental en territorios que impactan.

La publicación causó opiniones divididas en los círculos políticos de Puerto Berrío, ya que mientras algunos consideran un justo reconocimiento a los esfuerzos del alcalde, otros han planteado sospechas, especialmente relacionadas con que se trata de un evento pagado. Según la página web del evento, los alcaldes y autoridades regionales son nombrados como embajadores regionales de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles y trabajan en difusiones de programas de éxito, iniciativas y políticas públicas que Mexicano





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