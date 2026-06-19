Alcalde de Sabaneta responde sobre predial, avenida 43 y la loma de San José

El alcalde Alder Cruz aborda las preocupaciones ciudadanas sobre el incremento del impuesto predial, la demora en la avenida 43, la viral loma de San José, el POT en el Consejo de Estado y el nuevo centro de eventos, en medio de las Fiestas del Plátano.

Sabaneta , el municipio más pequeño del área metropolitana del Valle de Aburrá, atraviesa un periodo de transformación urbana marcado por obras simultáneas, congestiones de tránsito y controversias.

Su alcalde, Alder Cruz, exfutbolista de las inferiores de Atlético Nacional, concedió una entrevista en exclusiva durante las Fiestas del Plátano para abordar los temas que más preocupan a los ciudadanos: el incremento del impuesto predial, la demora en la construcción de la avenida 43, la pendiente de la loma de San José que se volvió viral por el sube o no sube, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que está bajo revisión del Consejo de Estado y el nuevo centro de eventos que se levanta en el municipio. El alcalde comenzó hablando sobre las Fiestas del Plátano, que calificó como de talla mundial.

Señaló que, aprovechando el Mundial de fútbol, se transmitirán todos los partidos en pantalla gigante para que nadie se pierda la celebración. Los conciertos principales incluyen a Víctor Manuel, Jean Carlos Centeno y Luis Alberto Posada, además de Fabián Corrales el domingo, y un show de comedia con Loquillo, Boyacó Man y El Gato.

También habrá desfile de motos clásicas y una carrera atlética de cinco kilómetros por la avenida 43, para que los ciudadanos conozcan los andenes y la ciclorruta en construcción. La gastronomía estará presente con Sabaneta a la Carta, versión Plátano, donde más de sesenta restaurantes compiten con recetas de plátano, y los comensales votan mediante una aplicación.

El alcalde destacó la feria de diversidad y emprendimiento para la población LGBTIQ+, afirmando que hay eventos para todos los miembros de la familia. Respecto a la demora en la avenida 43, Cruz explicó que la dificultad principal no ha sido la obra en sí, sino la gestión predial.

Al llegar a la alcaldía, faltaban 68 predios por adquirir, muchos de ellos en propiedad horizontal, lo que implicaba negociaciones complejas: desde edificios donde un apartamento estaba en sucesión sin herederos hasta hermanos con posiciones enfrentadas. Se compraron 65 predios en 20 meses, y solo faltan dos por cerrar, por lo que la obra se entregará en el primer semestre del próximo año.

Mencionó negociaciones con un colegio, una parroquia y dos conventos, destacando la paciencia requerida con el padre de Villa del Carmen, quien pidió no intervenir el atrio hasta después de Semana Santa. Sobre la famosa loma de San José, el alcalde fue claro: el problema de fondo fue un error en el PBOT de 2009, que elevó la zona de expansión de la cota 1.200 a la 1.800, permitiendo construir torres de veinte pisos donde antes solo se podían hacer casas de dos niveles.

Además, entre 2012 y 2014 se aprobaron planes parciales sin exigir a los constructores las cargas urbanísticas necesarias, como vías y servicios públicos. La loma, diseñada para una vereda con cuarenta casas, se pavimentó con una inclinación antitécnica, impidiendo que vehículos pequeños suban. Su administración instaló una mesa de constructores para regular el tránsito de vehículos pesados y logró que se comprometieran con el equipamiento público.

Ya se construyeron las vías S y 75B, y se amplía la 77 Sur con andenes y barreras de contención. Invitó a los medios a visitar la zona para constatar el cambio. En cuanto al POT de 2019, que está en el Consejo de Estado, Cruz, quien era concejal en ese entonces, se declaró impedido para votar varios artículos porque consideraba que no cumplían la normatividad.

El POT fue una revisión extraordinaria que abordó temas de fondo que no debían tratarse en ese tipo de revisión. La administración actual trabaja en ajustes para alinear el plan con las necesidades del municipio.

Finalmente, el alcalde se refirió a la polémica por el impuesto predial: explicó que el incremento obedece a la actualización catastral y que los recursos se destinan a obras de infraestructura y servicios. Afirmó que su gobierno es transparente y que invita a los ciudadanos a consultar el presupuesto participativo. Concluyó que Sabaneta avanza hacia un desarrollo ordenado y sostenible, a pesar de los desafíos





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