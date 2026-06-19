Alcalde Dumek Turbay anuncia obras clave en salud, movilidad y deporte para Pasacaballos

El alcalde Dumek Turbay visitó Pasacaballos y presentó avances en el nuevo hospital, un embarcadero para transporte acuático y una villa deportiva, reafirmando su compromiso con el desarrollo del corregimiento.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, realizó una nueva visita institucional al corregimiento de Pasacaballos , donde sostuvo un encuentro con la comunidad para presentar avances y anuncios en materia de salud, movilidad, deporte, ordenamiento territorial y servicios públicos.

Durante la jornada, el mandatario reiteró que Pasacaballos es una prioridad para su administración y que las decisiones adoptadas buscan traducirse en obras y soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Turbay destacó la importancia del diálogo directo con los ciudadanos para atender sus necesidades más sentidas y aseguró que su gobierno trabaja de la mano con la comunidad para construir un futuro mejor para esta zona de Cartagena.

En el ámbito de la salud, la construcción del nuevo Hospital de Pasacaballos dio un paso significativo con la definición del terreno donde se edificará el proyecto. El predio seleccionado, ubicado sobre la vía Pasacaballos-Mamonal con matrícula inmobiliaria 060-59673, cumple con las condiciones de uso del suelo establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), según explicó el secretario de Planeación, Emilio Molina.

El director del DADIS, Rafael Navarro, detalló que el proyecto se encuentra en fase de socialización técnica y política, con reuniones programadas con actores institucionales y concejales el 26 de junio, una mesa de priorización el 2 de julio, solicitud de conceptos técnicos el 15 de julio y radicación formal el 17 de julio. El nuevo centro asistencial ofrecerá servicios de urgencias, consulta externa, salud oral, vacunación, cirugía y procedimientos menores, hospitalización y atención materno-infantil.

El alcalde Turbay enfatizó que las mujeres de Pasacaballos deben poder dar a luz en su territorio con dignidad y atención de calidad, respondiendo así a una necesidad histórica de la comunidad. En movilidad, se anunció la construcción de un embarcadero que formará parte del sistema de transporte público acuático de Cartagena, conectando a Pasacaballos con puntos estratégicos como La Bodeguita, Bocagrande y Bazurto.

La administración distrital tiene como meta que en diciembre entre en funcionamiento un plan piloto gratuito con cuatro embarcaciones. Turbay afirmó que esta iniciativa es una realidad concreta y no una simple maqueta: el transporte público acuático saldrá desde el muelle de Pasacaballos, mejorando la movilidad y reduciendo la congestión en las vías tradicionales. En materia deportiva, el alcalde anunció que, junto al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se impulsará la construcción de una villa deportiva en Pasacaballos.

El proyecto contempla escenarios para fútbol, béisbol, canchas múltiples, microfútbol, un coliseo cubierto y zonas recreativas. La inversión estimada es de aproximadamente 30 mil millones de pesos. En las próximas semanas se realizará una reunión con el gobernador para iniciar el diseño de la infraestructura, con la meta de que en 18 meses el sueño deportivo sea una realidad.

Finalmente, se abordaron temas de ordenamiento territorial y servicios públicos, reafirmando el compromiso de la administración distrital con el desarrollo integral de Pasacaballos. El alcalde Turbay concluyó que estas acciones demuestran que su gobierno trabaja en equipo con la comunidad para transformar el corregimiento y ofrecer mejores oportunidades a sus habitantes





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