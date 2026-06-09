Alcalde Dumek Turbay entrega vivienda reconstruida a familia De La Hoz en Cartagena

El alcalde Dumek Turbay entregó una vivienda completamente reconstruida y equipada a la familia De La Hoz, quienes perdieron su hogar en un incendio en enero. Además, apoyará el emprendimiento de Lorcy De La Hoz a través del Plan de Emergencia Social.

El pasado 27 de enero, una familia del barrio Los Calamares en Cartagena perdió todo su hogar debido a un incendio provocado por un cortocircuito.

La vivienda, ubicada en un sector de la ciudad, quedó completamente destruida, dejando a Lorcy De La Hoz, su hermano Ronald y el pequeño Ronaldo en la calle, sin pertenencias y con la incertidumbre del futuro. Sin embargo, la tragedia movilizó al alcalde Dumek Turbay, quien visitó el lugar cuatro días después del siniestro y se comprometió a reconstruir el inmueble.

En ese momento, el mandatario les aseguró que no estarían solos, asumiendo el rol de padrino para la reconstrucción y la recuperación de la estabilidad familiar. Tres meses después, este martes, el alcalde cumplió su promesa. La vivienda fue entregada completamente reconstruida y equipada, transformando las lágrimas en sonrisas y la incertidumbre en esperanza. La nueva casa cuenta con tres habitaciones, cada una con camas, closets de madera y aire acondicionado.

La sala está completamente amoblada con un televisor, mientras que la cocina recibió una dotación completa que incluye nevera, estufa, lavamanos de acero inoxidable y todos los utensilios necesarios. Como un gesto especial, la nevera fue abastecida con alimentos.

Además, la vivienda tiene un amplio patio y una lavadora nueva. La reconstrucción integral permitió conservar las características esenciales que contribuían a la dinámica familiar, devolviendo no solo un techo sino un verdadero hogar. Hace cuatro meses llegué aquí y encontré lágrimas, incertidumbre y una familia que lo había perdido todo. Hoy regreso y encuentro sonrisas, esperanza y un hogar listo para comenzar una nueva historia.

Esto es lo que más me llena el corazón como alcalde, expresó Turbay Paz. El acompañamiento del Distrito no se limitó a la entrega de la vivienda. Durante el encuentro, el alcalde anunció que Lorcy De La Hoz recibirá apoyo a través del Plan de Emergencia Social (PES) de la Alcaldía. Este programa fortalecerá su emprendimiento en la elaboración y comercialización de cremas, productos para el cuidado capilar y tratamientos para la piel.

Pero no queríamos quedarnos solamente en la entrega de una vivienda. Lorcy es una mujer trabajadora que quiere salir adelante por sus propios medios. Por eso vamos a apoyarla para que su emprendimiento crezca y se convierta en una oportunidad de ingresos para ella y su familia, afirmó Dumek Turbay.

La familia De La Hoz agradeció el acompañamiento permanente de la Alcaldía de Cartagena, a través del PES y la Secretaría de Hacienda, destacando que nunca imaginaron volver a tener una vivienda en mejores condiciones que la que perdieron en el incendio. Con esta acción, la administración local no solo reconstruye un espacio físico, sino que proporciona herramientas para que la familia reconstruya su proyecto de vida, buscando estabilidad económica a largo plazo.

El alcalde concluyó: El objetivo no es solamente entregar una casa. El objetivo es que esta familia tenga tranquilidad, ingresos y oportunidades. Queremos que esta historia tenga un nuevo comienzo y que el esfuerzo de Lorcy pueda convertirse en una fuente de bienestar para su hogar





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