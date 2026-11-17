Alejandro Eder confirma que ya identificó al colaborador municipal acusado de racismos contra auxiliar de policía. Se activaron denuncias penales y disciplinarias en la ciudad.

El alcalde Alejandro Eder de Córdoba confirmó que las autoridades ya identificaron al hombre involucrado en el grave incidente de racismo y agresión verbal contra una auxiliar de policía en Cali. El altercado ocurrió durante un procedimiento de control en el centro de la ciudad y quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El mandatario reveló que el señalado es colaborador de una entidad descentralizada de la Alcaldía, por lo que ordenó su inmediata suspensión y el inicio de acciones legales.

Identificación y suspensión inmediata del sujeto

El evento dramático tuvo lugar en la madrugada del domingo 15 de noviembre. En las grabaciones, se observa claramente a un hombre que filma a la funcionaria uniformada mientras le dirige expresiones discriminatorias basadas en su color de piel. A pesar de las provocaciones, la auxiliar mantuvo la calma y evitó responder, cumpliendo con sus deberes profesionales. El alcalde aseguró que ya está identificada la identidad de este individuo, quien actualmente no se encuentra bajo custodia de las autoridades pero será localizado.

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Acciones penales y disciplinarias en marcha

Alejandro Eder declaró a Noticias Caracol que este hecho lamentable de racismo contra una funcionaria pública no quedará impune. Manifestó que ya ordenó suspender al sospechoso de su cargo y ha iniciado una investigación disciplinaria en su contra. Además, anunció que ese mismo día comenzaría una demanda penal contra el individuo. El mandatario instó públicamente al agresor a entregarse, asegurando que las autoridades lo encontrarán sin importar cuánto tiempo tome la búsqueda.

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Reconocimiento a la auxiliar y protocolos de protección

El alcalde elogió el comportamiento profesional de la auxiliar durante el episodio y anunció que se reuniría con ella y con el comandante de la Policía de Cali para reconocer su labor. La Policía Nacional rechazó firmemente los actos de violencia verbal y discriminación racial. La institución activó protocolos de protección y dispuso acompañamiento psicológico y jurídico tanto para la funcionaria como para su familia, garantizando su bienestar integral.

Contexto de violencia racial y próximas medidas

El Ministerio de Defensa informó que la Policía acompañará a la joven para presentar una denuncia penal este martes 17 de noviembre por presunta discriminación racial y violencia contra la mujer. Eder utilizó su cuenta de X para reiterar el rechazo de la administración municipal a la discriminación. También mencionó otro caso de la semana pasada contra un taxista afrodescendiente en la vía Cali-Jamundí, donde el presunto responsable también ya está identificado para su captura.