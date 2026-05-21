Alcalde Eder mantiene abiertos canales de diálogo con gremio transportador tras protestas

El alcalde Alejandro Eder reiteró que mantendría abiertos los canales de diálogo con el gremio transportador, aunque insistió en que no se permitirían bloqueos ni vías de hecho en la ciudad. Tras la jornada de protestas protagonizadas por integrantes del gremio transportador en diferentes entradas y salidas de la ciudad, se habilitaron los canales de diálogo, pero se rechazó el daño ocasionado por las vías de hecho.

El alcalde Alejandro Eder reiteró que mantendría abiertos los canales de diálogo con el gremio transportador , aunque insistió en que no se permitirían bloqueos ni vías de hecho en la ciudad.

Tras la jornada de protestas protagonizadas por integrantes del gremio transportador en diferentes entradas y salidas de la ciudad, se habilitaron los canales de diálogo, pero se rechazó el daño ocasionado por las vías de hecho. Desde tempranas horas, organismos de la Alcaldía hicieron acompañamiento en los sectores afectados para atender las dificultades de movilidad y evitar alteraciones del orden público.

La Secretaría de Movilidad coordinó desvíos y apoyó a los actores viales para disminuir el impacto sobre los ciudadanos que se desplazaban por la capital vallecaucana. Gracias a una negociación que se venía realizando en las mesas de diálogo con los transportadores en el terreno, se escucharon sus solicitudes y se trataron de buscar la mejor solución para todas las partes. Los transportadores fueron receptivos y se retiraron de la vía convenientemente para poder iniciar las negociaciones.

Las protestas ocasionaron afectaciones en la operación del sistema masivo MIO, obligando a cancelar varias rutas y perjudicando la movilidad de cerca de 170.000 usuarios, por lo que el servicio fue gratuito para facilitar la movilidad. En materia educativa, solo en el corregimiento de Montebello fue suspendida la jornada académica debido a las dificultades de movilidad que impidieron la llegada de algunos docentes





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