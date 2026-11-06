Alcalde expone médicos en hospital de Pernambuco y rescinde contrato

El alcalde Carlinhos da Pedreira confrontó a médicos en el Hospital Jailton Messias de Barreiros. La Alcaldía rescindió el contrato con la gestión del centro médico tras las denuncias.

El alcalde Carlinhos da Pedreira sorprendió a dos médicos en el Hospital Municipal Jailton Messias de Albuquerque durante la noche del 4 de noviembre, lo que desencadenó una controversia pública y cambios administrativos inmediatos en Barreiros. El mandatario llegó a las instalaciones por su cuenta para investigar las quejas frecuentes sobre las largas demoras en la atención a los pacientes. Al ingresar a un consultorio con la luz apagada, encontró al personal médico en una situación que calificó como inapropiada e incumplidora de sus deberes laborales. Este evento marcó el inicio de una disputa entre la administración local y el gremio de profesionales de la salud en el estado de Pernambuco, Brasil.

Confrontación en el Hospital Municipal Jailton Messias

La interacción tensa ocurrió cuando el alcalde Carlinhos da Pedreira, acompañado de personal de salud, realizó un recorrido inspeccionando las dependencias del centro médico. Después de llamar repetidamente a la puerta de una habitación iluminada solo por la oscuridad, una médica abrió sin identificar al visitante. Al entrar, Carlinhos da Pedreira encontró a un joven médico en el interior de la habitación. El líder municipal expresó su enojo directamente, señalando que la sala de urgencias estaba saturada de ciudadanos esperando ayuda mientras ellos descansaban. Consideró que las acciones del personal eran absurdas y faltas de ética profesional ante la emergencia sanitaria vigente.

Also read Cargos al alcalde de Yondó por posibles anomalías en contrato de logística

Justificación legal del Sindicato de Médicos

Tras la viralización del incidente en las redes sociales, el Sindicato de Médicos de Pernambuco emitió un comunicado defendiendo la conducta de los trabajadores. El gremio aclaró que los profesionales no estaban cometiendo una falta grave, sino cumpliendo con su derecho legal al descanso. Según la institución, los médicos habían finalizado un turno laboral de 12 horas y necesitaban recuperar energías antes de continuar con sus responsabilidades. La organización afirmó que dicho periodo de inactividad estaba regulado por la ley y no constituía abandono de puesto ni negligencia durante el horario de trabajo establecido.

Rescisión del contrato con la Asociación João Paulo II

Como respuesta directa a la situación expuesta, la Alcaldía de Barreiros decidió tomar medidas drásticas para recuperar el control operativo de la unidad sanitaria. El alcalde Carlinhos da Pedreira anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que la administración municipal rescindió el contrato de gestión con la Asociación João Paulo II. Este organismo era el encargado de administrar el Hospital Municipal Jailton Messias de Souza Albuquerque. La noticia confirmó que la responsabilidad operativa volverá a manos de la administración municipal para garantizar el cumplimiento de los servicios.

Advertisement

Impacto en la gestión sanitaria de Barreiros

La decisión de la Alcaldía implica que la Secretaría Municipal de Salud asumirá directamente la dirección del centro médico. Esta transición ocurrirá hasta que se concrete la conclusión de un nuevo proceso de licitación, que ya se encuentra en marcha según informó el comunicado oficial. La medida se justificó como una acción necesaria para proteger el interés público y asegurar una respuesta más eficiente a la demanda ciudadana. El cambio administrativo busca eliminar las brechas de gestión que, según las autoridades locales, provocaron la crisis de confianza y las demoras reportadas por la población.

Futuro operativo del Hospital Municipal Jailton Messias

El traspaso de la gestión a la Alcaldía de Barreiros establece un período transitorio donde las autoridades locales supervisarán cada aspecto del funcionamiento hospitalario. Este escenario presenta desafíos logísticos significativos para la ciudad de Barreiros en Pernambuco, dado que debe mantener los servicios esenciales mientras se define una nueva estructura de contratación. La opinión pública está dividida entre quienes apoyan la firmeza del alcalde y quienes consideran que la medida podría afectar la estabilidad del personal médico. El proceso de licitación marcará el rumbo definitivo de la salud pública en la región durante los próximos meses.