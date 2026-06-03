Alcalde Fico Gutiérrez pide reubicar puesto de votación en San Diego tras caos en primera vuelta

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó a la Registraduría Nacional reubicar el puesto de votación del centro comercial San Diego al primer piso después de que el traslado al nivel 11 en la primera vuelta causara largas filas y problemas de acceso para personas con movilidad reducida. La petición busca garantizar una segunda vuelta sin obstacles el 21 de junio.

El alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez , ha solicitado formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que reubique el puesto de votación del centro comercial San Diego de vuelta al primer piso, luego de los problemas y largas filas registrados en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

La decisión de trasladar el puesto tradicional al nivel 11 generó dificultades de acceso, especialmente para adultos mayores, personas con movilidad reducida y mujeres embarazadas, debido a la limitada capacidad de los ascensores y la alta afluencia de votantes. El mandatario municipal dirigió una comunicación oficial al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y a los registradores especiales de Medellín, pidiendo evaluar la posibilidad de restaurar la ubicación original o encontrar un espacio alternativo que garantice condiciones adecuadas de accesibilidad y circulación.

La Alcaldía subrayó su compromiso de apoyar todas las acciones necesarias para asegurar que la segunda vuelta del próximo 21 de junio se desarrolle sin contratiempos, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho al voto de manera cómoda y segura





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